Manipulacyjny opis Mentzena? Ten film obejrzało blisko milion osób

W środę po południu lider Konfederacji i kandydat na prezydenta Polski 2025 opublikował wideo z manifestacji, która w ubiegłym tygodniu przeszła ulicami Warszawy (na Śródmieściu). Setki osób o ciemnej karnacji wędrowało w kierunku Starego Miasta, przy okazji śpiewając czy skandując hasła w języku tureckim.

„Tak wygląda Warszawa pod rządami [Rafała] Trzaskowskiego!” – starszył w opisie polityk prawicy. Czego dotyczył protest? To bardzo istotna informacja.

Sławomir Mentzen ostrzega Polaków. Wpis na X to manipulacja?

„Platforma w Warszawie doprowadza do powstawania nowych meczetów i zdejmuje krzyże! Trzeba ich powstrzymać, zanim cała Polska będzie wyglądała jak Bliski Wschód!” – alarmował 2 kwietnia Mentzen. Czy jednak film ma cokolwiek wspólnego z religią islamu (wspomnianymi „meczetami”)? Nie, co najwyżej z hasłem „Bliski Wschód”.



W rzeczywistości wydarzenie, które zorganizowano w stolicy, miało związek z aresztowaniem członka opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej w Turcji w drugiej połowie marca. Usłyszał on zarzuty rzekomej korupcji czy powiązań z terroryzmem – przypomina stacja telewizyjna TVN24. Tamtejszy resort spraw wewnętrznych tymczasowo zawiesił go na piastowanym stanowisku. Burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu pozostanie w areszcie aż do momentu, gdy ruszy proces w jego sprawie.



To nie spodobało się wielu Turkom, którzy popierają go i mają świadomość, że to jedyna osoba, która jest w stanie przejąć władzę po Recepie Erdoğanie. Zwolennicy İmamoğlu wyszli więc na ulice – w proteście w Stambule wzięło udział bagatela 2,2 mln obywateli. Poza tym największym i najludniejszym miastem w Turcji manifestacje przeszły także przez stolice zachodnich państw – zorganizowano je w Berlinie, Paryżu czy Londynie. A także w Warszawie – Turcy postanowili być w ten sposób solidarni z rodakami.

„Mentzen przeciwko demonstracjom przeciwko dyktaturze?”

To właśnie ten protest przedstawia materiał wideo Mentzena. Informowal o nim także portal Warszawa Nasze Miasto, gdzie manifestacja została oceniona pozytywnie – miała charakter pokojowy i przebiegała bez zakłóceń.

Mimo tego film z kontrowersyjnym opisem Mentzena dotarł do blisko miliona internautów na X. Wśród komentarzy były m.in. te przesiąknięte ksenofobią. Nie wszyscy jednak dali się nabrać. Wpis lidera Konfederacji skomentowała między innymi polityczka Anna-Maria Żukowska.

„Mentzen przeciwko demonstracjom przeciwko dyktaturze? Zero zdziwienia. Z Erdoğanem byście sobie chętnie podali łapki” – skwitowała szefowa Klubu Parlamentarnego Lewicy.

