Pierwsze zagraniczne reakcje po zwycięstwie Nawrockiego. Cichanouska opublikowała wpis po polsku

Karol Nawrocki w II turze wyborów prezydenckich 2025 zdobył 50,89 proc. głosów. Już po oficjalnym potwierdzeniu gratulacje w mediach społecznościowych zaczęli mu składać zagraniczni politycy. „Gratuluję Karolowi Nawrockiemu wyboru na prezydenta Polski. Wierzę, że pod jego przywództwem Polska będzie nadal rozwijać swoją demokratyczną i prozachodnią orientację, a nasze kraje będą nadal współpracować w sposób korzystny dla obu stron” – napisał po czesku Petr Pavel.

„Gratulacje dla Karola Nawrockiego. Jestem przekonana, że Unia Europejska będzie kontynuowała bardzo dobrą współpracę z Polską. Wszyscy razem jesteśmy silniejsi w naszej wspólnocie pokoju, demokracji i wartości. Pracujmy więc na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu naszego wspólnego domu” – skomentowała po angielsku z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Wybory prezydenckie 2025. Pavel, Von der Leyen i Cichanouska gratulują Karolowi Nawrockiemu

„Gratulacje dla Karola Nawrockiego z okazji zwycięstwa w wyborach prezydenckich! Niech Polska zawsze będzie silna, wolna i wierna swoim wartościom. Liczymy na współpracę dla wolnej Białorusi i bezpiecznej Polski” – brzmiał z kolei wpis liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej, który został zamieszczony w języku polskim.

Z polskiego podwórka głos zabrał Andrzej Duda. „Panu prezydentowi elektowi dr. Karolowi Nawrockiemu jeszcze raz gratuluję zwycięstwa w wyborach. To był trudny, czasem bolesny, ale niezwykle mężny bój o Polskę, o to jak mają być prowadzone sprawy naszej Ojczyzny. Dziękuję za tę heroiczną walkę do ostatniej minuty kampanii! Dziękuję za zwycięstwo Panu, Rodzinie i Współpracownikom! Brawo!” – podkreśliła polska głowa państwa.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Nawrocki czy Trzaskowski? Sensacja w II turze wyborów!Czytaj też:

Nietypowe „belki” w TV Republika i TVN24. „Wybiorą wam prezydenta”