Sawicki: Trzeba oddelegować kogoś z rządu do Nawrockiego, bo dojdzie do wojny domowej

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Andrzej Duda ostrzegł na portalu X, że „postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić rozstrzygnięte już wybory prezydenckie i odebrać nam wolność wyboru” i zaapelował do Polaków, by nie dali sobie odebrać tych resztek demokracji i wolności. Co pan na to?

Marek Sawicki: Głowie państwa nie przystają takie komentarze, jakieś insynuacje. To nie jest godne tego urzędu.

Nie wiem, co w niego wstąpiło w końcówce prezydentury. Może jest to próba wpisania się do PiS, pokazania prezesowi, że jest bardziej walecznym niż pozostali wojownicy w partii.

Mam dla niego radę. Jak go tak ponosi, niech już dziś zrezygnuje z fotela prezydenta i odda go prezydentowi-elektowi.

A co z fotelem premiera? Tusk powinien namaścić na swojego następcę Rafała Trzaskowskiego? Szymon Hołownia stwierdził w TVN24, że to dobry pomysł na nowe otwarcie, bo PiS jest opętany walką z Tuskiem. To ciekawa propozycja?

Wszystko można wymyślać, ale premier ostatnio dokonał samooceny, i w świetle tego, co powiedział, powinien złożyć rezygnację. Są różne głosy w koalicji, kto powinien go zastąpić.

Niektórzy widzą jako premiera Rafała Trzaskowskiego, ja wolałbym Radka Sikorskiego.

A co z Trzaskowskim?

Bardziej by pasował na ministra spraw zagranicznych niż szefa rządu. Ma do tego kwalifikacje.

Czego mu brakuje do premierostwa?