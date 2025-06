Joanna Lichocka multimilionerką. „To nie jest praca moich rąk”

Joanna Lichocka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych posłanek Prawa i Sprawiedliwości. Niewielu jej wyborców zdaje sobie jednak sprawę z bogactwa parlamentarzystki. W najnowszym oświadczeniu majątkowym popularna polityk wykazała, iż posiada nieruchomości o łącznej wartości ponad 14 mln zł.

Joanna Lichocka multimilionerką

Uwagę zwraca fakt, że w ciągu ostatnich 2 lat Lichocka powiększyła jeszcze swój majątek o około 3 mln zł. Pochodząca z Warszawy posłanka w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” odpowiadała na pytania o źródło swojego bogactwa. Jak podkreślała, jej nieruchomości to m.in. darowizna od dziadków.

Joanna Lichocka posiada:

dom o powierzchni 118 m kw. z zaadaptowanym poddaszem 60 m kw., wyceniony na 1,8 mln zł;

mieszkanie o powierzchni ponad 152 m kw. warte 2,7 mln zł;

mieszkanie ponad 126 m kw. o wartości 2,3 mln zł;

działkę rolno-usługową o wartości ok. 3,3 mln zł;

działkę rolno-usługową wartą 395 tys. zł;

działkę rolno-usługową wartą 61 tys. zł;

kilka działek rolno-budowlanych, o łącznej wartości wycenianej na ok. 4 mln zł z zaznaczeniem, że „okolica zaczęła się zabudowywać i nastąpił wzrost cen nieruchomości”.

Lichocka o swoim majątku: To dziedzictwo chłopskich przodków

— Ja dostałam ziemię w darowiźnie, przez lata sukcesywnie dochodziły kolejne kawałki. Część działek zamieniałam na mieszkania i w ten sposób doszłam do majątku. To nie jest praca moich rąk, to dziedzictwo chłopskich przodków — wyjaśniała na łamach „Wyborczej”.

Posłanka próbowała przy tym przekonywać, że wcale nie dysponuje dużymi funduszami. — Proszę zauważyć, że na koncie mam grosze – mówiła. W oświadczeniu majątkowym wpisała, że na swoim koncie udało jej się zgromadzić około 15 tys. zł i 2 tys. dolarów.

