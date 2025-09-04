Zastanawiający wpis szefowej KE. „Pracowaliśmy nad przemianą Ukrainy w stalowego jeżozwierza”

Donald Tusk w czwartek 4 września udał się do Paryża. Głównym celem wizyty jest spotkanie Koalicji Chętnych. Szef polskiego rządu około godz. został powitany w Pałacu Elizejskim przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Chwilę później rozpoczęła się sesja plenarna. Oprócz francuskiego przywódcy gospodarzem spotkania jest premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

W spotkaniu udział biorą również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, liderzy państw uczestniczących w koalicji, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Łącznie w wydarzeniu ma wziąć udział 39 krajów. Finlandię reprezentuje prezydent Alexander Stubb, a Danię premier Mette Frederiksen.

Tusk na ważnym wydarzeniu. „Kluczowy filar strategii powstrzymywania rosyjskiego imperializmu”

Obecny jest również specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff. Na wieczór zaplanowano rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem. Konsultacje liderów państw wspierających Ukrainę mają dotyczyć ostatnich wydarzeń związanych z planem zakończenia wojny w Ukrainie oraz zapewnienia jej gwarancji bezpieczeństwa. Zdaniem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego to „kluczowy filar strategii powstrzymywania rosyjskiego imperializmu”.

Na wagę spotkania zwróciła również uwagę szefowa KE. „Pracowaliśmy nad trzema głównymi zadaniami: przekształceniem Ukrainy w stalowego jeżozwierza, stworzeniem wielonarodowych sił zbrojnych dla Ukrainy wspieranych przez Stany Zjednoczone i wzmocnieniem pozycji obronnej Europy. Teraz czas iść naprzód” – zapowiedziała.

39 krajów na „kluczowym” spotkaniu, wśród nich Polska. „Europa staje na wysokości zadania”

„Bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo Europy, a dziś przekształcamy nasze zobowiązania w działania. Przedstawiamy plan gwarantujący sprawiedliwy i trwały pokój” – podkreślił z kolei przewodniczący Rady Europejskiej już po rozpoczęciu spotkania. Wcześniej w podobnym tonie głos zabrał Macron, zdaniem którego „Europa staje na wysokości zadania”. Prezydent Francji z Tuskiem ma się spotkać również w ramach dwustronnego spotkania.

