Senator już bez pracy, pojawił się mocny wpis. „Nowy kierunek polityczny wzbudza zaniepokojenie”

Zgodnie z zapowiedzią wiceministrowie zdrowia Urszula Demkow, Marek Kos i Wojciech Konieczny zostali odwołani z funkcji. „Decyzją premiera zmienia się całe kierownictwo MZ. Dziękujemy Profesor Urszuli Demkow za jej profesjonalizm i służbę publiczną. Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich i nowa platforma informacyjna dla pacjentów to godny dorobek jej pracy. Właśnie tacy specjaliści powinni pracować w rządzie, szkoda że odchodzą” – podkreśliła Polska 2050.

Znacznie mocniejszy wpis zamieściła Polska Partia Socjalistyczna, której Konieczny jest szefem Rady Naczelnej. „Prawdopodobny nowy kierunek polityczny resortu wzbudza zaniepokojenie. Nie po drodze nam z prywatyzacją polskiej ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia jest dla pacjentów – nie dla lobbystów i kapitału” – podkreślono.

Odpolitycznienie w Ministerstwie Zdrowia. Poleciało troje wiceministrów

„Konieczny za stanowisko zgodził się wejść do rządu Tuska i dał zielone światło do głodzenia ochrony zdrowia. Przypomnę, że bez klubu Lewicy rząd Tuska nie ma większości, to była ich decyzja, że brakuje 20 mld na zdrowie. On już się zgodził na cichą prywatyzację, przy okazji przyjmowania zeszłorocznego budżetu” – odpowiedziała na wpis Marcelina Zawisza z partii Razem.

Jeśli chodzi o wiceministrów zdrowia to na stanowisku podsekretarza stanu zostaje Katarzyna Kacperczyk. Kierownictwo resortu jako dyrektor generalny będzie też tworzył Konrad Korbiński. Decyzją minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy dołączą do nich Katarzyna Kęcka i Tomasz Maciejewski.

Jolanta Sobierańska-Grenda wręczyła nominację. Znamy nazwiska nowych wiceministrów

Dr n. o zdr. Katarzyna Kęcka, od 2019 r. była prezeską Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Jest magistrem pielęgniarstwa (specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego) oraz asystentką w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Z kolei dr n. med. Tomasz Maciejewski, od 2012 r. kierował Instytutem Matki i Dziecka. Jego specjalizacją jest ginekologia, położnictwo i perinatologia. Jest wykładowcą i autorem licznych publikacji naukowych oraz członkiem towarzystw naukowych.

Czytaj też:

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega: kolejna próba oszustwaCzytaj też:

Edukacji zdrowotna. Dlaczego jest niezbędna? Grzesiowski: Namawianie do rezygnacji jest nieetyczne