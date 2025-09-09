Ruch Narodowy przeciwko edukacji zdrowotnej. Krytykują MEN

Trwa drugi tydzień nowego roku szkolnego 2025/2026. Wśród komentatorów dużo emocji wzbudza nowy przedmiot wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierowane przez Barbarę Nowacką. Edukacja zdrowotna krytykowana jest przez polityków prawicowych oraz Episkopat.

Edukacja zdrowotna. Pikieta Ruchu Narodowego

Do przeciwników nowego przedmiotu dołączyli działacze Ruchu Narodowego z Opolszczyzny. Przedstawiciele formacji wchodzącej w skład Konfederacji zorganizowali pikietę, podczas której skrytykowali reformy Barbary Nowackiej.

– Pikieta odbywa się, ponieważ sprzeciwiamy się jako społeczeństwo wdrożeniu pomysłów, które proponuje pani minister Barbara Nowacka. Głównie tyczy się to przede wszystkim edukacji zdrowotnej. Usunięto tam m.in. kwestie budowania relacji w związku, kwestie szacunku wobec rodziców. Zmieniono to m.in. na manipulację czy chociażby kwestie wyłącznie seksualne – powiedział na konferencji prasowej jeden z działaczy, Karol Tobolak.

Ruch Narodowy krytykuje MEN. Edukacja zdrowotna i obniżanie wymagań

Wprowadzenie edukacji zdrowotnej to nie jedyny punkt sporu. Ruch Narodowy wyraził również swój sprzeciw wobec zniesienia obowiązku prac domowych i likwidacji przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Zdaniem działaczy ministerstwo pod wodzą Barbary Nowackiej obniża wymagania wobec uczniów, a do edukacji zdrowotnej wprowadza ideologiczne treści. Zdaniem RN stoi to w sprzeczności z prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi zasadami moralnymi.

– Kwestia tutaj jest chociażby drażliwa, np. przedstawianie tożsamości płciowej jako czegoś, co musimy omawiać, musimy przedstawiać jako coś, co koniecznie musi się znaleźć w programie. A jest to kwestia taka, której większość rodziców nie chciałaby podejmować – argumentował Karol Tobolak.

W odpowiedzi na krytykę edukacji zdrowotnej ministerstwo przygotowało kampanię informacyjną, w której zachwala nowy przedmiot i przedstawia jego program (np. nauka o dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne, zdrowe odżywianie). Czas na rezygnację z nowego przedmiotu uczniowie i rodzice mają do 25 września.

