Jej słowa przeszły do kanonu polskiej polityki. Dostała nową posadę w Ukrainie

Ukraiński rząd rozporządzeniem z 1 października zatwierdził nowy skład Rady Nadzorczej Ukrzaliznyci. Ukraińskie koleje to największy pracodawca w kraju zatrudniający ponad 190 tys. osób. W skład rady wchodzi siedmiu członków, z których większość musi być niezależna. Jako niezależni wybrani zostali: Anatolij Amelin, Elżbieta Bieńkowska, Maksyk Moklak i Gepard Hafer. Z kolei przedstawicielami państwa zostali Sergiusz Leszczenko i Dawid Łomdżaria, którzy dołączyli do Aleksandra Kamyszina.

Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Postępowanie konkursowe trwało prawie 12 miesięcy. Dokumenty można było składać do 17 czerwca 2025 r. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej Ukrzaliznyci zostali wyłonieni w drodze otwartego konkursu zorganizowanego przez komisję nominacyjną. W jej skład weszli przedstawiciele m.in. międzynarodowych instytucji finansowych i firmy rekrutacyjnej. Selekcję sfinansował Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Elżbieta Bieńkowska w Radzie Nadzorczej ukraińskich kolei. Kim jest?

Elżbieta Bieńkowska to minister rozwoju regionalnego w latach 2007 – 2013, minister infrastruktury i rozwoju oraz wiceprezes Rady Ministrów (2013 – 2014), komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego i usług (2014 – 2019), a od 2023 r. przewodnicząca brukselskiego think tanku Centre for European Policy Studies.

Bieńkowska kojarzona jest jednak z wypowiedziami, które mimo upływu lat wciąż zapadły w pamięci Polaków. Jej najsłynniejsze słowa to: „sorry, mamy taki klimat”, które padły w styczniu 2014 r. Minister infrastruktury i rozwoju tłumaczyła się wtedy z wielogodzinnych opóźnień pociągów spowodowanych mrozem. Z kolei w maju 2015 r. Cezary Gmyz z tygodnika „Do Rzeczy” opublikował taśmy z afery podsłuchowej. Polityk stwierdziła wtedy, że za sześć tys. zł miesięcznie pracuje „złodziej albo idiota”.

