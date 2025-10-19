Szef irańskiego MSZ uderzył w Sikorskiego, minister odpowiedział. „Żałosna scena”

Podczas ostatniej wizyty w Londynie Sikorski wygłosił prelekcję. Towarzyszyła jej prezentacja drona Shahed-136. Szef polskiego MSZ, przebywając w Zjednoczonym Królestwie, zwrócił na siebie wzrok władz Teheranu. „Żałosna scena” – napisał szef irańskiej dyplomacji w mediach społecznościowych.
Zdaniem Abbasa Aragczi'ego wystawienie w parlamencie brytyjskim bezzałogowego statku powietrznego, który „został fałszywie i w złej wierze przypisany Iranowi”, to „żałosna scena zainscenizowana przez lobby Izraela i jego sponsorów”.
Źródło: wiadomosci.gazeta.pl