Tusk ostrzega Europę. „Nie możecie żyć w słodkiej iluzji”

Donald Tusk udzielił brytyjskim mediom pierwszego wywiadu od czasu ponownego objęcia urzędu premiera w 2023 roku. – Nie mam wątpliwości, że Ukraina przetrwa jako niepodległe państwo” – stwierdził w nim szef rządu. Jak relacjonował, prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział mu niedawno, że Ukraina „ma nadzieję, iż wojna nie potrwa dziesięciu lat, ale jest gotowa walczyć jeszcze dwa, trzy lata”.

Tusk zaznaczył, że mimo sankcji i problemów gospodarczych Moskwy, Europa nie może pozwolić sobie na samozadowolenie. – Rosjanie mają naprawdę poważne kłopoty gospodarcze. Czy to oznacza, że możemy powiedzieć, że wygrywamy? Absolutnie nie. Rosjanie mają jedną wielką przewagę nad Zachodem, a zwłaszcza nad Europą: są gotowi do walki. W czasie wojny to jest absolutnie kluczowe zagadnienie. Nie masz szans na wygraną, jeśli nie jesteś gotowy walczyć lub przynajmniej coś poświęcić – ocenił.

Tusk: Mówimy o końcu ery złudzeń w Europie

Premier odniósł się także do postawy opinii publicznej w Wielkiej Brytanii po doniesieniach o atakach przypisywanych rosyjskim służbom. – Szczerze mówiąc, byłem w szoku. Kiedy informacja ta pojawiła się w brytyjskich mediach, reakcja była taka, jakby chodziło o mecz piłki nożnej pomiędzy Arsenalem a Liverpoolem – stwierdził.

Tusk ostrzegł Brytyjczyków, że Rosja dysponuje technologią, która pozwala na rażenie dowolnej stolicy europejskiej, w tym Londynu. – Zagrożenie ma charakter globalny i uniwersalny – powiedział, dodając, że Rosjanie są gotowi „zniszczyć cyberinfrastrukturę związaną z polską koleją i szpitalami”.

W jego ocenie Europa stoi u progu „końca ery złudzeń”. – Obawiam się, że za późno, żeby dobrze przygotować się na wszystkie zagrożenia, ale nie jest za późno, żeby móc przetrwać – podkreślił.

Premier wskazał też, że Polska może w nadchodzących latach odegrać kluczową rolę w regionie. – Polski sposób myślenia powinien stać się sposobem paneuropejskim – stwierdził, przekonując, że „razem z Ukrainą możemy być naprawdę bezpieczni i nikt, nawet Rosja, nie będzie miał szansy, żeby nam coś zrobić”.

