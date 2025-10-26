Koalicja Tuska niepewna? Wierzy w nią niecała połowa Polaków

Kilka dni temu minęły dwa lata, od kiedy aktualna koalicja rządząca uzyskała władzę. Do drugiej rocznicy ponownego objęcia przez Donalda Tuska urzędu premiera zostały niecałe dwa miesiące. Do kolejnych wyborów – dwa lata. Oczywiście o ile nie pojawi się konieczność ich przyspieszenia.

Aktualnie w skład koalicji rządzącej wchodzą Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe i Nowa Lewica. Podział stanowisk między nimi został uregulowany jeszcze przed objęciem władzy w specjalnej umowie koalicyjnej. To w niej zapisano m.in., że po dwóch latach Szymon Hołownia ustąpi ze stanowiska marszałka Sejmu, a jego miejsce zajmie Włodzimierz Czarzasty.

Polacy nie wierzą w koalicję rządzącą. Tylu przewiduje jej upadek

Regularnie pojawiają się jednak spekulacje, że tak szeroka koalicja rządząca może nie doczekać do końca kadencji. Szpilki w tym kierunku stale wbijają politycy opozycji. Jak się okazuje, nie tylko oni tak myślą. Na zlecenie Wirtualnej Polski pracowania IBRiS zapytała Polaków o to, czy ich zdaniem koalicja rządząca dotrwa do końca kadencji sejmowej trwającej do 2027 roku.

Zdanie, że koalicji uda się dotrwać do końca, wyraziło 46 proc. badanych, w tym zdecydowaną wiarę w to wyraziło zaledwie 15 proc., podczas gdy „raczej tak” wybrało 31 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest łącznie 39,5 proc. badanych, w tym 30,4 proc. „raczej”, a 9,1 proc. „zdecydowanie”. Pozostałe 14,5 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

Co widoczne, w przetrwanie aktualnej koalicji wierzą przede wszystkim jej wyborcy. Aż 74 proc. z nich jest zdania, że uda jej się dotrwać do 2027 roku. Przeciwnego zdania jest jedynie 13 proc. badanych. Również 13 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

Wśród wyborców opozycji wiarę w przetrwanie koalicji zadeklarowało 32 proc. badanych, a brak wiary 51 proc. badanych. 17 proc. nie udzieliło odpowiedzi. Podobne wyniki 28 proc. „za” do 59 proc. „przeciw” wyrazili wyborcy pozostałych ugrupowań.

