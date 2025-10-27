Burza wokół nagrania z żoną ministra. Jest ostra reakcja: Pożyteczni idioci

O Julii Wizlińskiej, pochodzącej z Ukrainy żonie ministra energii Miłosza Motyki, głośno zrobiło się w weekend, kiedy to prawicowi politycy zaczęli udostępniać zdjęcia kobiety z widoczną w tle flagą Ukraińskiej Powstańczej Armii. Zdjęcia pochodziły z opublikowanego 8 lat wcześniej nagrania, na którym Wizlińska śpiewa wraz z siostrą.

„Nie byłoby to nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że na tle tej banderowskiej flagi, ukraińskie pieśni śpiewała sobie żona polskiego ministra – Miłosza Motyki z PSL-u. Czy ktoś jeszcze ma jakieś złudzenia odnośnie tego, skąd u naszych rządzących taka uległość wobec Kijowa?” – napisał w mediach społecznościowych Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji i wiceprzewodniczący Nowej Nadziei.

Wpis polityka zebrał ponad 100 tys. wyświetleń. „Tak, ja mam. Uważam, że Miłosz Motyka nie ma żadnego wpływu na rządowe relacje ukraińsko-polskie, o jego żonie nie wspominając” – opisał politykowi dziennikarz Krzysztof Stanowski.

„Akurat Miłosz Motyka był jednym z nielicznych polityków w obecnej koalicji rządzącej, który zabiegał o kary za propagowanie banderyzmu i zachęcał do pójścia do kina na Wołyń” – zauważył obserwowany przez blisko pół miliona osób profil WarNewsPL.

Nagranie z żoną ministra, a w tle flaga UPA. Motyka reaguje

W poniedziałek do zamieszania odniósł się bezpośrednio Motyka. „Wczorajszy dzień pokazał, że pożyteczni idioci i medialni wolontariusze Kremla w Polsce mają się świetnie” – napisał.

„Zero faktów. Zero sensu. Tylko emocje, klikbajty i gotowa nagonka na rodzinę. Ale spokojnie – polska energetyka nie będzie tańczyć do ruskich melodii. Te czasy się skończyły” – dodał.

Na wpis ministra energii odpowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. „Fakt jest taki że żona ministra słupa odpowiedzialnego za kluczowe i strategiczne działania państwa śpiewała na tle flagi ludobójców, zbrodniczych formacji, których celem była całkowita eksterminacja Polaków. Co Rosja ma do tego? No chyba, że Rosja to ustawiła?” – napisał polityk.

Czytaj też:

Jest najmłodszym ministrem w rządzie Tuska. To wiadomo o jego życiu prywatnym i majątkuCzytaj też:

Tusk ostrzega Europę. „Nie możecie żyć w słodkiej iluzji”