Awantura ws. Berkowicza w Krakowie. Radny PiS o głupocie i żenadzie

Krakowscy radni przyjęli w środę 29 października rezolucję autorstwa Koalicji Obywatelskiej ws. apelu o złożenie mandatu poselskiego przez Konrada Berkowicza. W uzasadnieniu podkreślono, że „poseł – jako osoba publiczna, szczególnie rozpoznawalna wśród młodzieży – pełni funkcję wzoru do naśladowania, a nagłaśniane zachowania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami wywierają demoralizujący wpływ społeczny i podważają autorytet instytucji publicznych”.

Wprowadzeniu projektu rezolucji sprzeciwiali się radni PiS – podało lovekrakow.pl. – Radni to osoby poważne. Zajmujmy się zatem poważnymi tematami: mamy zadłużenie, sprawę metra, różnego rodzaju inwestycje – mówił wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki. Zdaniem polityka Prawa i Sprawiedliwości taki pomysł to głupota i żenada – dodaje „Gazeta Wyborcza”.

Berkowicz i afera ws. zakupów w Ikei. Krakowscy radni domagają się złożenia mandatu poselskiego

W głosowaniu mimo obecności na sali nie wzięli udziału radni Kraków dla Mieszkańców z klubu Łukasza Gibały. – Uważam, że sprawą wybryku posła w Ikei rada miasta w ogóle nie powinna się zajmować, bo to jest niepoważne i obraża powagę tego organu – oceniła Aleksandra Owca z KdM. Jedna z autorek rezolucji Alicja Szczepańska z KO przekonywała jednak, że to „kwestia przyzwoitości wobec wyborców”.

Wiceprzewodniczący klubu radnych PiS Mariusz Kękuś zwrócił uwagę, że w sprawie nie ma żadnych dowodów i świadków oprócz tego, co jest w mediach. – Nawet nie zaprosiliśmy posła, żeby mógł się z tego wytłumaczyć. Każdy ma prawo do obrony. To jest sytuacja absurdalna, gdybyście mogli to, byście go spalili na politycznym stosie, tylko dlatego, że jest posłem Konfederacji – mówił. Szczepańska tłumaczyła, że przyjęcie mandatu oznacza przyznanie się do winy, a ona była przez 25 lat policjantką.

