Kontrowersyjny plakat marszu 11 listopada we Wrocławiu. „To zatrważające”

11 listopada we Wrocławiu odbędzie się „Marsz Polaków” pod hasłem „Nigdy więcej wojny”. Do udziału w pochodzie zachęca m.in. były ksiądz Jacek Międlar. Przedstawiono też plakaty: oficjalny i White Front Poland. Ten drugi to przeróbka propagandowej grafiki z czasów III Rzeszy. Na plakacie jest nazwa wydarzenia zapisana gotycką czcionką, hasło: „Dawaj z nami nacjonalistami!”, a także przekreślone znaki: tęczowej i unijnej flagi, oraz trzech strzał (symbol ruchu antyfaszystowskiego).

Dr Anna Tatar ze stowarzyszenia „Nigdy Więcej” w rozmowie z „Gazeta Wyborczą” skomentowała, że „nie ma mowy o stylizacji czy nawiązaniu”. – Po prostu młodzieniec z hitlerowskiego plakatu propagandowego został użyty w kontekście marszu, który ma się odbyć we Wrocławiu z okazji Święta Niepodległości. To zatrważające – oceniła. Ekspertka zwróciła też uwagę na tzw. wolfsangel, czyli wilczy hak. Jak tłumaczy to symbol używany przez dywizję SS. Upodobali go sobie współcześni naziści.

Wrocław. Narodowcy promują marsz 11 listopada. Na plakacie bohater nazistowskiej propagandówki

– Samo hasło „White Front Poland", które stanowi też nazwę jednego z neofaszystowskich ugrupowań, jest jawnie rasistowskie, bo jego tłumaczenie to „Biały front Polska” – mówiła dr Tatar. Organizatorem marszu jest stowarzyszenie „Polak w Polsce gospodarzem”. Jego prezesem jest Robert Piskorski. Za „Marsz Polaków” w 2023 r. złożono na niego zawiadomienie do prokuratury.

Międlar zrezygnował z organizowania marszu. Były ksiądz tłumaczył, że „rotacja z kilku istotnych względów jest potrzebna (zwłaszcza mentalnych, rodzinnych, a także prawnych)”. Międlar mówił również, że „w zasadzie za każdy marsz zgarnął wyrok (w sumie kilka lat ograniczenia wolności i opłaty na kilkadziesiąt tysięcy złotych).

