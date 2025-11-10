Mentzen pozuje przy samochodzie. Posłanka Żukowska skrytykowała estetykę

„Przyszłość jest dziś” – napisał na X w niedzielę 9 listopada Sławomir Mentzen, dołączając swoje zdjęcie przy Tesli Cybertruck. Tym lakonicznym tekstem wywołał sporą burzę w sieci. Wielu internautów od razu założyło, że lider Konfederacji kupił rzucający się w oczy pojazd.

Mentzen pokazał nietypowy samochód. Grad komentarzy w sieci

„Ale paskuda” – komentowała Anna-Maria Żukowska z Nowej Lewicy. „Jakiś remoncik się szykuje, że kontener na gruz stoi pod domem?” – pytał jeden z internautów. „Panie Sławku bez urazy ale to wygląda jakby szwagier pospawał parę blach i wsadził na koła. Już Tesla jest lepsza” – oceniał inny. „Tak szpetne auto jest sprzeczne z prawicowymi wartościami” – podsumował ktoś jeszcze.

Dopiero dzień później polityk wyjaśnił, że miał jedynie okazję pojeździć wspomnianym autem. Podzielił się też swoimi wrażeniami. „Przyspieszenie wgniata w fotel, zwłaszcza, że samochód waży z 4 tony. Jeździ się nim bardzo wygodnie, ale trzeba się przyzwyczaić, że ciągle trzeba wciskać gaz, bo sam szybko hamuje” – zauważał.

Mentzen recenzuje Teslę Cybertruck

„Najgorszy jest oczywiście zasięg, nie nadaje się kompletnie na trasy. Jadąc 140 km/h po 200 km trzeba zrobić sobie dłuższą przerwę. Jeżdżę bardzo dużo po autostradach, więc dla mnie Cybertruck jest po prostu bezużyteczny” – stwierdził.

„Wygląd jest jak widzicie kontrowersyjny” – przyznał, nawiązując do licznych narzekań internautów. „Jego największą zaletą jest oryginalność i skojarzenie z przyszłością” – pisał dalej w swojej krótkiej recenzji.

„Największym problemem jest oczywiście to, że trzeba stanąć na głowie i mocno kombinować, żeby go w Europie zarejestrować. Nasze przepisy co do zasady to uniemożliwiają i trzeba się mocno postarać” – zwracał uwagę.

„Podsumowując moje testy: samochód bardzo oryginalny, ale ilość zachodu i pieniędzy nie jest tego warta” – ocenił na koniec polityk.

Czytaj też:

Wrze przed Marszem Niepodległości. Kaczyński i Mentzen idą na zwarcieCzytaj też:

Mentzen ostro o Kaczyńskim. Nazwał go „kłamcą” i „chamem”