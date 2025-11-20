Kancelaria Prezydenta potwierdziła doniesienia. Marta Nawrocka dostanie dwie emerytury

Pierwsza dama o swojej emeryturze mówiła ostatnio w wywiadzie dla magazynu „Viva”. — Od szóstego sierpnia, wiem, jak to brzmi, ale tak, jestem formalnie emerytką — mówiła Marta Nawrocka. Pierwsze świadczenie przysługuje jej za 18 lat pracy w Służbie Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej.

Marta Nawrocka i dwie emerytury

Nawrocka skorzystała z przepisów, które pozwalają funkcjonariuszom przechodzenie na tzw. emerytury mundurowe już po 15 latach służby. Drugą emeryturę zawdzięcza przepisom, które wprowadzono podczas kadencji Andrzeja Dudy. Chodzi o opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne małżonka głowy państwa w trakcie prezydentury.

„Uprzejmie informujemy, że (...) Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu” — pisała Kancelaria Prezydenta w odpowiedzi na pytanie portalu wyborcza.biz w tej sprawie. „W stosunku do Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej płatnikiem składek jest Kancelaria Prezydenta RP” – dodawano.

Dodatkowa emerytura pierwszej damy

Wiadomo nawet, jakich kwot może spodziewać się Nawrocka. Według szacunków „Faktu”, w tym roku jej konto emerytalne zasilone może zostać kwotą 8,6 tys. zł, a w przyszłym 22,2 tys. zł. Przez pięć lat prezydentury Karola Nawrockiego może uzbierać ponad 100 tys. zł składek.

Wspominane tutaj dodatkowe pieniądze wypłacone zostaną przez ZUS w formie drugiej emerytury. — Jednak wypłata będzie możliwa, dopiero kiedy pierwsza dama osiągnie powszechny wiek emerytalny — zastrzegał w rozmowie z gazetą dr Tomasz Lasocki ekspert ds. systemu ubezpieczeń społecznych z Politechniki Warszawskiej.

Przy waloryzacji, dodatkowe składki przełożą się na około 400-500 zł brutto miesięcznie. W tej chwili Marta Nawrocka otrzymuje około 4 tys. zł emerytury. Ma też prawo do trzynastej i czternastej emerytury.

