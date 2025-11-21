Jaki majątek ma Zbigniew Ziobro? Prokuratura miała co zabezpieczać

Zbigniew Ziobro obecnie przebywa na Węgrzech i nie zanosi się na to, by wrócił do Polski i zmierzył się z ciążącymi na nim 26 zarzutami. Sam polityk nie wykluczył, że zwróci się do tamtejszych władz z prośbą o azyl polityczny.

Prokuratura zabezpieczyła majątek Ziobry

W związku z tym prokuratura w czwartek 20 listopada poinformowała o zabezpieczeniu majątku byłego ministra sprawiedliwości. Zapowiedziano, że nieruchomości posła PiS obciążone zostaną hipoteką przymusową, a jego rachunek bankowy będzie zajęty.

— Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku – tłumaczył prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Jakim majątkiem dysponował Zbigniew Ziobro?

O jakim właściwie majątku mowa? Z oświadczenia polityka dowiadujemy się, że ma on spore oszczędności. W kwietniu tego roku Ziobro deklarował posiadanie domu jednorodzinnego o powierzchni mieszkalnej 133 m kw. wraz z położonym na działce budynkiem gospodarczym (30 m kw.) i domkiem letniskowo-gospodarczym (34 m kw.) o wartości 950 tys. zł.

Był minister posiadał także 73-arową działkę rolną o wartości 175 tys. zł oraz dwie działki rolno-leśne. Pierwsza o powierzchni 1,1 ha i wartości 140 tys. zł, druga mająca 1,4 ha warta 170 tys. zł.

Wpływowy polityk PiS miał też niemałe oszczędności: 476 tys. zł, 145 euro oraz... 2 dolary. Deklarował, że nie posiada żadnych papierów wartościowych.

Co ciekawe, w 2023 r. polityk przyznawał się do posiadania broni palnej o wartości 23 tys. zł. W najnowszej deklaracji majątkowej nic podobnego jednak nie wpisał. Możliwe, że posiada broń o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł.

