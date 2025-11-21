Wielka gra o Ukrainę. Będzie alternatywa dla amerykańskiego planu

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski publicznie odniósł się do rosnącej presji związanej z amerykańskim dokumentem, zapewniając, że nie zamierza poświęcić interesów swojego państwa. W emocjonalnym wystąpieniu podkreślił, że Ukraina znalazła się w jednym z „najtrudniejszych momentów w swojej historii”.

„Presja na Ukrainę jest jedną z największych. Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem – albo utracić godność, albo zaryzykować utratę ważnego partnera. Albo trudne 28 punktów, albo niezwykle ciężka zima – najcięższa – oraz dalsze ryzyko. Życie bez wolności, godności i sprawiedliwości. I żebyśmy wierzyli temu, kto zaatakował już dwa razy. Będą od nas oczekiwać odpowiedzi” – powiedział Zełenski.

Podkreślił również potrzebę narodowej solidarności, ostrzegając, że Rosja „podejmuje kolejne próby zahamowania procesu pokojowego”. Jednocześnie zadeklarował chęć współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i zapowiedział, że oczekuje jeszcze silniejszej presji dyplomatycznej ze strony Waszyngtonu w nadchodzącym tygodniu.

USA naciskają na przyjęcie planu do Święta Dziękczynienia

Portal Axios przekazał, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance rozmawiał w piątek z Zełenskim na temat projektowanego przez Waszyngton planu pokojowego. Według źródeł serwisu, była to jak dotąd najwyższa rangą rozmowa dotycząca dokumentu.

Biały Dom miał naciskać, by Kijów zaakceptował warunki przed Świętem Dziękczynienia, obchodzonym w najbliższy czwartek.

Plan przygotowany przez otoczenie Donalda Trumpa zakłada między innymi przekazanie części terytoriów Ukrainy Federacji Rosyjskiej, rezygnację z ubiegania się o członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i amnestię dla rosyjskich żołnierzy odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne.

Według Axios, w zamian Ukraina miałaby uzyskać bezprecedensowe gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych i państw europejskich – zbliżone do tych, które obowiązują w ramach NATO.

Tymczasem Rosja kontynuuje ataki rakietowe i dronowe na froncie, a wewnątrz kraju narasta kryzys polityczny. W tle trwa afera korupcyjna, w której osoby związane z administracją Ukrainy miały wyłudzić od prywatnych firm łapówki opiewające na co najmniej 100 milionów dolarów.

Włochy i Niemcy konsultują amerykański plan

Włoski urząd Rady Ministrów podał, że premier Włoch Giorgia Meloni omówiła w piątek amerykański plan pokojowy z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Rozmowa odbyła się podczas szczytu G20 w Johannesburgu.

W komunikacie zaznaczono, że oboje politycy podkreślili konieczność wypracowania „trwałego i sprawiedliwego pokoju, leżącego w interesie całej Europy”. Władze Włoch informują, że Meloni i Merz pozytywnie ocenili odniesienie w planie USA do „silnych gwarancji bezpieczeństwa”, które mają wpisywać się w szerszy system stabilizacji europejskiej i transatlantyckiej.

Jednocześnie stwierdzono, że pozostałe elementy propozycji wymagają dalszych analiz.

