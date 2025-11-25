Trump chce spotkać się jednocześnie z Zełenskim i Putinem. Podał warunek

„W ciągu ostatniego tygodnia mój zespół poczynił ogromne postępy w zakresie zakończenia wojny między Rosją” – tak swój wpis rozpoczął przywódca USA. Przypomnijmy – Stany Zjednoczonej zaproponowały niedawno Ukrainie zakończenie konfliktu zbrojnego na warunkach, które opisane zostały szczegółowo w 28-punktowym planie pokojowym. Treść dokumentu oburzyła jednak Kijów i zaniepokoiła m.in. Warszawę. Negatywnie odebrany został on także przez europejskich liderów, o czym mówił niedawno premier Polski – Donald Tusk. Plan powstał we współpracy amerykańsko-rosyjskiej. Republikanin przyznał, że pierwotny projekt został „dopracowany dzięki dodatkowym uwagom obu stron i pozostało tylko kilka punktów spornych”.

We wpisie poinformował też, że specjalny wysłannik Waszyngtonu – Steve Witkoff – poleci wkrótce do Moskwy na spotkanie z dyktatorem Władimirem Putinem, natomiast sekretarz armii – Dan Driscoll – będzie rozmawiał z Ukraińcami w Kijowie.

Prezydent USA we wtorek (25 listopada) wyraził „nadzieję” na rychłe zakończenie wojny.

Trump liczy na jednoczesne spotkanie z Zełenskim i Putinem

Witkoff i Driscoll mają później zdać przywódcy USA raport ze swoich wizyt w Ukrainie i Rosji. Sprawozdanie trafić ma także na ręce wiceprezydenta Jamesa Vance'a, sekretarza stanu Marco Rubio, sekretarza wojny Pete'a Hegsetha i szefowa sztabu Białego Domu – Susie Wiles.

Trump przyznał, że chciałby spotkać się niebawem z Wołodymyrem Zełenskim i Putinem. „Ale tylko wtedy, gdy porozumienie kończące tę wojnę będzie ostateczne lub znajdzie się w końcowej fazie. Miejmy wszyscy nadzieję, że pokój zostanie osiągnięty jak najszybciej” – zakończył wpis, zamieszczony na platformie TRUTH Social.

