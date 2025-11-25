KRS z nowym członkiem. Prezydent wręczył akt nominacji

Karol Nawrocki powołał nowego członka KRS-u w dniu 7 listopada 2025 roku, postanowieniem wydanym 6 listopada. Stosowny dokument mec. Ksepko przyjął z rąk głowy państwa 25 listopada.

Adw. Grzegorz Ksepko zasilił skład Krajowej Rady Sądownictwa. Kim jest?

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, że mecenas Ksepko był w przeszłości wieloletnim wiceprezesem zarządu Grupy Kapitałowej Energa (gigant z obszaru energii elektrycznej).

W 2006 roku został zaś wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Około cztery lata później otrzymał status senior partnera.

Jego specjalnością, jako prawnika, jest prawo spółek handlowych, obsługa przedsiębiorców, prawo karne, karno–skarbowe, cywilne, administracyjne i zagadnienia związane z funkcjonowaniem sektora naftowego i energetycznego – wymienia zespół prasowy KPRM.

Adw. Ksepko ma też doświadczenie jako doradca w obszarze tzw. ładu korporacyjnego. W latach 2003–2007 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza.

Głowa państwa odmówiła nominacji sędziów

Zaś w pierwszej połowie listopada tego roku prezydent odmówił przyznania nominacji 46 sędziom. Głowa państwa wskazywała, że decyzję podjęła w oparciu o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r.

– Przez najbliższe pięć lat sędziowie, którzy kwestionują porządek konstytucyjno–prawny Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogą liczyć ani na awans, jeśli będzie zależał od prezydenta, ani na nominację sędziowską – informował były prezes Instytutu Pamięci Narodowej 12 listopada.

Zdaniem Nawrockiego – jak mówił – debata medialna dotycząca podważania statusu sędziów narusza porządek państwa polskiego. – Dzisiaj dotyka to (...) zwykłych ludzi, którzy nie mogą otrzymać sprawiedliwego i zgodnego z polskim prawodawstwem wyroku sądowego – zaznaczał.

Czytaj też:

Żurek zwrócił się do Czarzastego. Jest wniosek ws. postawienia Ziobry przed TSCzytaj też:

Trump chce spotkać się jednocześnie z Zełenskim i Putinem. Podał warunek