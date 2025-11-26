Kancelaria Prezydenta odpowiedziała ws. nominacji oficerskich. Siemoniak komentuje

We wtorek 25 listopada Kancelaria Premiera odebrała pismo z Kancelarii Prezydenta, dotyczące stopni oficerskich w służbach. Pałac Prezydencki odesłał wniosek o nominacje na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Spór o nominacje oficerskie. Nawrocki wini Tuska

Już wcześniej widać było, że w tym temacie między ośrodkami władzy doszło do sporu. Przed Narodowym Świętem Niepodległości premier Donald Tusk zarzucał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu zablokowanie 136 nominacji dla oficerów SKW i ABW. Nawrocki odpowiadał, że to z winy premiera, który rzekomo zakazał szefom służb specjalnych spotykania się z prezydentem.

– Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. Służb Specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich – mówił Nawrocki.

Co z nominacjami oficerskimi? Siemoniak komentuje

W środę 26 listopada o tej właśnie kwestii Tomasz Siemoniak. Na Kongresie Polska Moc Biznesu minister koordynator służb specjalnych odniósł się do odesłania wniosku z KPRP. – Rozumiem, że to jest ostateczna negatywna odpowiedź i nie będzie to już rozważane – stwierdził.

Podkreślał, że jest to „Bardzo niedobra” sytuacja, ponieważ kandydaci przeszli kursy i przede wszystkim są potrzebni służbom. – Mam nadzieję, że będzie refleksja ze strony prezydenta, że są takie sprawy, którymi nie warto grać – ocenił. Można się spierać, krytykować, ale karać kandydatów na oficerów – tego nie rozumiem – mówił.

Pytany o następne kroki przyznał, że jest to nowa sytuacja, która potrzebuje narady po stronie rządowej. – Bardzo nam zależy, żeby te osoby były awansowane. (...) Będziemy się zastanawiać z premierem, jak dalej postępować w tej sprawie – oznajmił.

Tymczasem prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla TV Republika stwierdzał, że oczekuje na przeprosiny od szefów służb specjalnych. Dodawał, że pierwszy raz w historii III Rzeczypospolitej szefowie służb odmówili spotkania z prezydentem.

