Prof. Krajewski-Siuda: Działanie prezydenta to „gaszenie pożaru”. Trzeba głębokiej reformy

W swoim wystąpieniu prezydent nie szczędził krytyki rządowi, zarzucając mu, że „czekał z tą ustawą do samego końca roku”. – Nie ma i nie było mojej zgody na odebranie 4 mld zł z Funduszu Medycznego w tym roku. 4 mld na onkologię, kardiologię czy terapie dla dzieci. Niestety rząd nie wpłaci w tym roku tych 4 mld zł do funduszu, jednak chciałbym powiedzieć, że gdybym zawetował tę decyzję, to zamiast 4 mld zł mniej byłoby ponad 7,5 mld mniej na leczenie pacjentów – mówił Karol Nawrocki.

Prezydent: Apeluję do premiera, by nie brać pacjentów za zakładników

Jednocześnie podkreślił, że zdrowie obywateli powinno zostać wyłączone z bieżącego sporu politycznego i zwrócił się do Donalda Tuska: „Konsekwentnie apeluję do pana premiera, żeby nie brać pacjentów za zakładników i służby zdrowia nie wrzucać do sporu politycznego”.

Nawrocki odniósł się także do kwestii finansowania systemu. Określił mianem „wielkiej zdobyczy ostatnich lat” ustawę, której celem była stabilizacja finansów ochrony zdrowia.

Jednocześnie złożył twardą deklarację: „w przyszłym roku wydatki na zdrowie muszą osiągnąć 6,8 proc. PKB, docelowo to nawet 7 proc. PKB”. Na koniec wezwał do wspólnego działania na rzecz powiększenia budżetu. W jego ocenie niedopuszczalne jest „zwijanie” go o 10 mld zł „kosztem pacjentów i pracowników medycznych”.

Prof. Krajewski-Siuda: Kluczowe jest wprowadzenie głębokich reform

Czy i na ile decyzja prezydenta wpłynie na poprawę sytuacji pacjentów i o co chodzi w przepychankach na linii prezydent-rząd?

– Ostatnie decyzje polityczne w obszarze finansowania służby zdrowia uwidaczniają głęboki konflikt interesów i wizji. Rządowa propozycja zakładała obniżenie składki zdrowotnej o 4,6 mld zł, przywracając stan sprzed podwyżki wprowadzonej przez PiS. Propozycja ta została zawetowana przez prezydenta. Jednocześnie, Karol Nawrocki zdecydował o uruchomieniu 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego. Zatem obecne przepychanki na linii prezydent-rząd mają charakter kosmetyczny. Nie prowadzą do systemowego uzdrowienia – mówi prof. Krzysztof Krajewski-Siuda z Instytutu Sobieskiego, ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia.