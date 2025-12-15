Nawrocki w rękach rosyjskiej propagandy. Te słowa wykorzystano w Moskwie

W poniedziałek Wirtualna Polska opublikowała obszerny wywiad z Karolem Nawrockim. Prezydent nie szczędził w nim gorzkich słów pod adresem Donalda Tuska. – Mam wrażenie, że podziw dla Donalda Tuska i sympatia jego dotychczasowych kolegów zniknęły. Po prostu ten czar prysł – mówił.

Obszerny wywiad Nawrockiego. Jego słowa wykorzystała Rosja

Ale słowa prezydenta o premierze to nie wszystko. Nawrocki w rozmowie z portalem odniósł się do relacji Polski z Ukrainą. – Straciliśmy element partnerstwa na linii Polska – Ukraina i mówię to otwarcie – stwierdził.

– Jako prezydent nie mogę, nie chcę i nie będę zgadzał się na stawianie Polski w roli wyłącznie „przedpokoju” czy „korytarza” w sprawach, które są dla nas strategicznie ważne. Mamy swoje oczekiwania wobec Ukrainy, tak jak wszystkie inne państwa na świecie – mówił prezydent.

I dalej. – Jeżeli w sprawach, które dla Polaków są ważne – takich jak ekshumacje na Wołyniu – widzimy, że dla strony ukraińskiej nie są one nawet przedmiotem realnego rozważenia, to pojawia się pytanie: gdzie jest partnerstwo? Liczę, że się to zmieni – padło z ust Nawrockiego.

Dopytywany o to, czy nie czuje się partnerem Wołodymyra Zełenskiego, prezydent podkreślił, że „nie chodzi o niego ani jego osobiste wrażenia”. – Mówię o tym, jak Polska powinna być traktowana – nie o sobie. I te informacje docierają do prezydenta Zełenskiego w różnych formatach międzynarodowych, więc liczę, że podczas spotkania akceptacja tych poglądów będzie jasno wyrażona – tłumaczył.

Rosyjska propaganda wykorzystuje słowa Nawrockiego. „Ogłosił utratę partnerstwa z Ukrainą”

Słowa Nawrockiego odbiły się szerokim echem w Rosji. „Prezydent Polski ogłosił utratę partnerstwa z Ukrainą i ostro wypowiedział się o Zełenskim” – głosi nagłówek artykułu opublikowanego na łamach sprzyjającej Władimirowi Putinowi gazety Komsomolskaja Prawda.

Poza cytatami Nawrockiego, gazeta przywołuje w artykule także swoją inną publikację, w której powoływała się na słowa Sławomira Cenckiewicza, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. „Polska wyraziła wątpliwości co do zdolności Europy i Ukrainy do konfrontacji z Rosją. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz stwierdził, że Rosja ma większy potencjał w konflikcie z Ukrainą”

Czytaj też:

Cenckiewicz pod lupą służb. Na jaw wyszły nowe faktyCzytaj też:

PiS obawia się kłopotów z Danielem Nawrockim. Przypominają historię z synem Donalda Tuska