Kiedy nowa strategia bezpieczeństwa Polski? Wiceminister MON podał termin

Jak podkreślił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Zalewski, po obu stronach jest wola wypracowania wspólnego stanowiska.

„Rozmawiamy z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego i mamy głębokie przekonanie, że po obu stronach – rządowej i BBN – jest zrozumienie, że musimy prowadzić jedną politykę obronną. Dochodzimy do konkretnych konkluzji. Istotnym elementem porozumienia jest dyskusja, którą prowadzimy na temat strategii bezpieczeństwa narodowego” – powiedział Paweł Zalewski.

Strategia bezpieczeństwa utknęła w Pałacu Prezydenckim

Jak wyjaśnił wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, dokument był już wcześniej gotowy, jednak pojawiły się przeszkody o charakterze formalnym. „Strategia została przedstawiona panu prezydentowi Dudzie, który odmówił – wbrew porozumieniom – podpisania tej strategii. Teraz (dokument) jest w rękach prezydenta Nawrockiego, który ma uwagi do tej strategii. Omawiamy te uwagi” – zaznaczył Zalewski.

Zapytany o możliwy termin publikacji nowej strategii, wiceminister odpowiedział jasno, że spodziewać się jej można po nowym roku. – Chodzi o to, by została jak najszybciej, bo Polska musi mieć własną strategię bezpieczeństwa narodowego – wyjaśnił.

Paweł Zalewski, który, jak sam przyznał, przewodniczy rozmowom ze stroną prezydencką, podkreśla, że celem jest osiągnięcie kompromisu. „Chcemy się porozumieć, taki jest cel. Jestem przekonany, że w tej sprawie będziemy mogli się porozumieć” – podkreślił.

Kontekst międzynarodowy i kontrowersje wokół strategii USA

Wypowiedzi wiceministra MON pojawiają się w momencie, gdy szerokim echem odbiła się nowa strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Dokument ten przez część komentatorów został uznany za kontrowersyjny i potencjalnie niekorzystny dla interesów Europy.

Wskazuje on między innymi na dążenie do równowagi strategicznej z Rosją oraz rolę Stanów Zjednoczonych w normalizowaniu relacji Europy z Moskwą. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie podziela jednak obaw, że amerykańska strategia może osłabić bezpieczeństwo regionu.

Co zakłada nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP?

Rada Ministrów przyjęła nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 25 lipca 2025 roku. Dokument został przygotowany przez ministra obrony narodowej i określa kluczowe interesy oraz cele państwa w obszarze bezpieczeństwa.

Strategia opiera się na czterech głównych filarach: nienaruszalności terytorium, bezpieczeństwie obywateli, zrównoważonym rozwoju, korzystnym dla Polski kształcie międzynarodowego systemu bezpieczeństwa.

W dokumencie podkreślono, że sytuacja bezpieczeństwa Polski znacząco się pogorszyła po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku – największym konflikcie zbrojnym w Europie od zakończenia II wojny światowej.

Wśród kluczowych założeń strategii znalazły się między innymi:

ochrona niepodległości, suwerenności i bezpieczeństwa obywateli,

zabezpieczenie systemu demokratycznego oraz dziedzictwa narodowego

wzmacnianie zdolności obronnych Sił Zbrojnych RP poprzez modernizację techniczną i doktrynalną

zwiększenie odporności państwa, w tym ochrony ludności i infrastruktury krytycznej,

rozwój współpracy międzynarodowej w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej oraz partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi,

wsparcie dla niepodległej i demokratycznej Ukrainy.

Strategia zakłada również rozwój systemu obrony powszechnej oraz większą rolę społeczeństwa obywatelskiego i edukacji w zakresie bezpieczeństwa.

Dlaczego strategia z 2020 roku traci na znaczeniu

Obowiązująca obecnie Strategia Bezpieczeństwa Narodowego została przyjęta w 2020 roku i podpisana 12 maja przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dokument ten wskazywał jako główne zagrożenia agresywną politykę Rosji, działania hybrydowe, dezinformację, cyberataki oraz kryzysy migracyjne.

Choć strategia podkreślała znaczenie modernizacji armii, współpracy międzynarodowej oraz ochrony infrastruktury krytycznej, dynamiczne zmiany geopolityczne sprawiły, że wiele jej zapisów nie odpowiada już obecnym realiom.

