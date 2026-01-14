Chorosińska zabrała głos ws. rodziny. Internauci nie mieli litości dla posłanki PiS

„Rodzina jest polską racją stanu – wszystkie ustawy powinny być oceniane przez pryzmat ich wpływu na rodzinę” – napisała w mediach społecznościowych posłanka PiS Dominika Chorosińska. Internauci w komentarzach zaczęli wypominać byłej minister kultury przeszłość. Chorosińska (z domu Figurska) zdradziła męża ze starszym o 10 lat reżyserem i kompozytorem Tomaszem Hynkiem, z którym miała zajść w trzecią ciążę i dla którego odeszła od męża. Obecnie posłanka wychowuje szóstkę dzieci.

Michał Chorosiński jednak wybaczył żonie zdradę i uznał dziecko reżysera jako własne. Następie sam również miał dopuścić się zdrady. Internauci przy okazji tego wpisu o rodzinie oraz wielu poprzednich, wytykają Chorosińskiej hipokryzję. „A co na to kochanek i mąż?”, „Wstydu nie masz”, „Czuję zażenowanie, gdy prawi pani morały. Nie ma pani prawa się na temat rodzin wypowiadać”, „Odezwała się ta, co rodzinę miała na pierwszym miejscu” – to tylko niektóre z komentarzy.

Dominika Chorosińska napisała o rodzinie. Jej wpis rozpalił internet

Padło też nawiązanie do tego, że razem z mężem byli ambasadorami kampanii społecznej „Wierność jest sexy”. Chorosińska swoją działalność polityczną zaczęła w 2010 r. Wówczas weszła w skład komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Następnie z sukcesem startowała w wyborach samorządowych w 2018 r. do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Rok później nie udało się jej dostać do Europarlamentu.

W tym samym roku została posłanką i udało się jej uzyskać reelekcję cztery lata później. Chorosińska stanęła na czele Ministerstwa Kultury w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Następnie ponowie bezskutecznie starała się o wejście do Parlamentu Europejskiego w wyborach w 2024 r. Chorosińska rozpoznawalność zyskała jako aktorka. Najbardziej znana była roli Ewy, kochanki serialowego Krzysztofa Zduńskiego w „M jak Miłość”.

