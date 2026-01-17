Trump nie wytrzymał. 8 państw spotka się z dotkliwymi konsekwencjami

„Począwszy od 1 lutego 2026 roku kraje takie jak: Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Finlandia zostaną obciążone 10-procentową taryfą celną na wszystkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki” – poinformował we wpisie na platformie TRUTH Social.

Przebrała się miarka. Donald Trump: Nadszedł czas, aby się odwdzięczyli!

„Przez wiele lat dotowaliśmy Danię i członków Unii Europejskiej oraz inne kraje, nie pobierając od nich ceł ani żadnych innych form wynagrodzenia. Teraz, po wiekach, nadszedł czas, aby Dania się odwdzięczyła!” – stwierdził w sobotę (17 stycznia) Donald Trump. Wskazał, że „stawką jest pokój na świecie”. „Chiny i Rosja pragną Grenlandii, a Dania nic nie może z tym zrobić. Obecnie mają dwa psie zaprzęgi jako ochronę (jeden z nich został niedawno dodany). Tylko Stany Zjednoczone Ameryki pod wodzą prezydenta Trumpa mogą grać w tę grę – i to z wielkim powodzeniem! Nikt nie tknie tego świętego kawałka ziemi – zwłaszcza, że zagrożone jest bezpieczeństwo narodowe USA i całego świata. Na dodatek Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Finlandia udały się na Grenlandię w nieznanym celu” – zwrócił uwagę.

Zdaniem przywódcy Ameryki jest to „bardzo niebezpieczna sytuacja dla bezpieczeństwa i przetrwania naszej planety”. „Kraje, które grają w tę bardzo niebezpieczną grę, naraziły się na ryzyko. (...) Dlatego też, w celu ochrony pokoju i bezpieczeństwa na świecie, konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań, aby ta potencjalnie niebezpieczna sytuacja zakończyła się szybko i bez zadawania pytań” – argumentuje swoją decyzję o nałożeniu ceł w wysokości 10 proc. „Taryfa ta będzie należna i płatna do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie całkowitego i całkowitego zakupu Grenlandii. Stany Zjednoczone starają się przeprowadzić tę transakcję od ponad 150 lat. Wielu prezydentów próbowało i miało ku temu powody, ale Dania zawsze odmawiała” – pisze Trump.

USA wykazały gotowość do negocjacji

„Teraz, ze względu na Złotą Kopułę [rodzaj parasola obronnego, proponowanego przez USA, który uniemożliwiać miałby docieranie wszelkiego rodzaju pocisków do Ameryki Północnej – red.] i nowoczesne systemy uzbrojenia – zarówno ofensywne, jak i defensywne – potrzeba nabycia [autonomicznej wyspy, choć zależnej od Danii – przyp. red.] jest szczególnie ważna. Setki miliardów dolarów są obecnie wydawane na programy bezpieczeństwa związane z kopułą, w tym na ewentualną ochronę Kanady.

Ten niezwykle genialny, ale niezwykle złożony system może działać z maksymalnym potencjałem i wydajnością (...) tylko wtedy, gdy Grenlandia zostanie w nim uwzględniona. Stany Zjednoczone są otwarte na negocjacje z Danią i (lub) każdym z tych krajów, które naraziły tak wiele państw na ryzyko, pomimo wszystkiego, co dla nich zrobiliśmy (w tym zapewnienie im maksymalnej ochrony przez tyle dekad)” – zapowiedział.

Czytaj też:

Europosłanka oskarża rząd. „Tusk i Sikorski już we wrześniu skapitulowali”

Czytaj też:

„Unia zyskuje, my płacimy rachunek”. Ekonomista o skutkach UE–Mercosur