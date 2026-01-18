Wojskowe przejęcie Grenlandii. Obywatele USA ocenili odważny pomysł
Donald Trump
Donald Trump Źródło: Shutterstock / Brian Jason
Stacja Columbia Broadcasting System opublikowała wyniki sondażu. Amerykanie zabrali głos w sprawie siłowego przejęcia Grenlandii przez żołnierzy USA.

Redakcja CBS News zleciła przeprowadzenie badania opinii publicznej ws. wysłania amerykańskich wojsk na autonomiczne terytorium (choć zależne od Danii) celem przejęcia kontroli nad arktyczną wyspą.

Co na to obywatele Stanów Zjednoczonych? Niezależnie od tego, jakie mają zapatrywania polityczne, ich odpowiedzi były podobne.

Sondaż. Amerykanie poddali ocenie pomysł użycia siły wojskowej wobec Grenlandii i Danii. USA chcą rozporządzać wyspą

Skorzystanie z takiego rozwiązania przez prezydenta Donalda Trumpa oznaczałoby reakcję Grenlandii, Danii, krajów europejskich i nie tylko.

Obywatele są jednak temu przeciwni – i dotyczy to nawet respondentów, którzy poparli m.in. interwencję militarną w Wenezueli (zatrzymanie dyktatora Nicolása Maduro).

Tylko 14 procent ankietowanych jest „za” użyciem siły w celu przejęcia Grenlandii przez USA. Co ciekawe, nie podoba im się także pomysł zakupu arktycznej wyspy.

Źródło: CBS News / Wirtualna Polska