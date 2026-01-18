Przywódca USA wymierzył karę. Szef Rady Europejskiej reaguje

Prezydent – Donald Trump – nałożył na 8 europejskich krajów 10-procentowe cła. O dotkliwej karze zdecydował, bo uznał, że państwa te chcą przeszkodzić Stanom Zjednoczonych w ich planie przejęcie kontroli nad Grenlandią. We wczorajszym oświadczeniu wspomniał, że „w nieznanym celu” wysyłają na wyspę swoje wojska.

António Costa – szef RE – poinformował w niedzielę (18 stycznia), że w najbliższych dniach zorganizowany zostanie szczyt Unii Europejskiej. M.in. w sprawie podniesienia przez przywódcę USA opłat za przewóz towarów przez granice Ameryki.

Zapowiedziano nadzwyczajny szczyt UE. Chodzi o zakusy na Grenlandię, Stany Zjednoczone i nałożenie dotkliwych ceł na europejskie kraje

„W związku z ostatnimi wydarzeniami, mając na uwadze ich wagę, postanowiłem zwołać w najbliższych dniach nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w celu dalszej koordynacji [działań – przyp. red.]” – ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych przewodniczący rady.

