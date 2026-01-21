Poseł Polski 2050: Szkoda, że Szymon nie wystartował. Ale czasu już nie cofniemy

Do poniedziałku w grę wchodziły trzy warianty. Pierwszy był taki, że dojdzie do powtórzenia drugiej tury wyborów, którą unieważniono z powodów technicznych. Druga propozycja, którą złożyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz było współprzewodniczenie partią z Pauliną Hennig-Kloską.

Był też trzeci scenariusz, o którym marzył Szymon Hołownia, a więc pozostanie w fotelu przewodniczącego. Ale czar prysł w piątek, podczas spotkania Rady Krajowej Polski 2050. Podczas posiedzenia – jak dowiedział się „Wprost” – Szymon Hołownia miał namawiać kolegów z partii, by zgodzili się na przedłużenie mu kadencji, jednak jego propozycja nie została entuzjastycznie przyjęta przez członków Rady.