Kaczyński się wyniósł, a remont ruszył pełną parą. Budynek ciężko rozpoznać

Dziennikarze „Faktu” przyjrzeli się sytuacji mieszkaniowej Jarosława Kaczyńskiego. Jak zapewniają, nadal jest on współwłaścicielem nieruchomości na Żoliborzu w Warszawie, której powierzchnia wynosi 150 metrów kwadratowych. To bliźniak, do którego drugiej części wprowadzi się wkrótce para nowych lokatorów. Wartość całego domu szacowana jest na około 2,2 mln zł.

Dom Kaczyńskiego w remoncie. Polityk się wyprowadził

Prezes PiS na tymczasową wyprowadzkę zdecydował się pod koniec ubiegłego roku. Chciał uniknąć hałasu i innych niedogodności, związanych z gruntownym remontem. Zamieszkał w willi na Pradze, która należy do córki jego kuzyna. Jak donosi „Fakt”, najpoważniejsze prace przy żoliborskim bliźniaku miały zakończyć się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, dlatego niedługo polityk będzie mógł wrócić do swojego domu.

Dziennikarze dotarli do nowych współwłaścicieli domu Jarosława Kaczyńskiego. Dowiedzieli się, dlaczego zdecydowała się na zakup takiej nieruchomości. Najważniejsza miała okazać się lokalizacja. – Mieszkamy na Żoliborzu od lat i nie chcieliśmy się stąd wyprowadzać. Tu nasze dzieci mają szkołę, a znalezienie odpowiedniego metrażu w tej dzielnicy graniczy z cudem. Ta oferta po prostu spełniła nasze oczekiwania – wyjaśniała rozmówczyni gazety.

Reporter tabloidu wybrał się nawet na Żoliborz i osobiście ocenił postępy prac budowlanych. Przyznał, że nie dostrzegł wyraźnej zmiany od swojej poprzedniej wizyty, choć na miejscu uwijali się robotnicy. W budynku wciąż nie ma okien i drzwi, do środka można więc zajrzeć z ulicy. Na podjeździe znajdziemy duży kontener na odpady budowlane, a przed ogrodzeniem wywieszono tablice z napisami: „Teren rozbiórki, wstęp zabroniony” oraz „Uwaga! Roboty budowlane”.

