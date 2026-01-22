Karol Nawrocki wprost o spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. „Niebawem”

Przywódca USA uciął spekulacje o ewentualnym członkostwie prezydenta Ukrainy w Radzie Pokoju – nowej organizacji, którą do życia powołał niedawno Donald Trump. Jak podawała agencja prasowa Bloomberga, stałe członkostwo w instytucji kosztować ma aż miliard dolarów. Podczas spotkania temat ten nie był przez polityków poruszany.

Trump poddał ogólnej ocenie całą rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim – stwierdził, że była „bardzo dobra”.

Donald Trump do Władimira Putina: Wojna musi się skończyć

– Wiadomość dla Władimira Putina jest taka: „Wojna musi się skończyć” – podkreślił. Przedstawiciele władz – amerykańskich i ukraińskich – przebywają obecnie na Światowym Forum Ekonomicznym w Szwajcarii. Jak podaje stacja British Broadcasting Corporation, by dostać się do Davos, Zełenski podróżował całą noc.

Karol Nawrocki, który również uczestniczy w konferencji w Davos, również spotka się z Zełenskim. Do rozmów między głowami państw – Polski i Ukrainy – dojdzie najprawdopodobniej na dniach.

– Niebawem spotkam się z prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu – myślę, że w najbliższy weekend – ujawnił.

Karol Nawrocki: Nie pojadę na Ukrainę

Wkrótce dojdzie do czwartej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę – do wybuchu pełnoskalowej wojny wybuchło 24 lutego 2022 roku. Podczas konferencji prasowej w Szwajcarii Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zabrał głos ws. swojej ewentualnej podróży z Warszawy do Kijowa. – Jeśli chodzi o rocznicę [rozpoczęcia konfliktu zbrojnego w Europie Wschodniej – przyp. red.] – nie mam planów, by odwiedzić Ukrainę – zaznaczył.

Nawrocki podkreślił, że wojna, którą zapoczątkowała Moskwa, to dla Polski „najbardziej istotna kwestia pod względem bezpieczeństwa”. Przyznał też, że rozmawiał o tym wczoraj (w środę – 21 stycznia) z przedstawicielem władz Waszyngtonu – Donaldem Trumpem.

