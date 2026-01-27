MEN szykuje rewolucję w przedszkolach? Resort Nowackiej chce ważnej zmiany

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka na spotkaniu z nauczycielami tłumaczyła, że „Reforma26. Kompas Jutra” to nie tylko zmiana treści nauczania, ale zwłaszcza postawienie na rozwijanie kompetencji przydatnych w dorosłym życiu: komunikacji, umiejętności współpracy, sprawczości, umiejętności krytycznego myślenia czy bezpiecznego poruszania się w świecie cyfrowym.

„Reforma26. Kompas Jutra”. Szefowa MEN o zmianach

– Reforma wchodzi spokojnie i etapami, ale wejść musi, bo w polskiej szkole potrzebna jest zmiana, spokojna, ewolucyjna, mądra – podkreślała polityk na konferencji prasowej. Jak dodawała, reforma kładzie duży nacisk na łączenie teorii z praktyką. Mają temu służyć projekty interdyscyplinarne czy doświadczenia edukacyjne.

– Tak, żeby młodzież rozumiała i widziała jak się łączy teoria, której dowiadują się w szkole, z praktyką, którą mogą później zastosować w życiu – tłumaczyła. – To wymusi współpracę, da młodzieży sprawczość, umiejętność pracy zespołowej, która też jest fundamentem przyszłego życia w świecie zawodowym, społecznym – przekonywała.

Zgodnie z deklaracjami resortu, reforma ma wzmocnić autonomię nauczycieli i opierać się na ich wiedzy praktycznej. Wprowadza też przekrojowo nowe treści: edukację medialną i ekonomiczną. Minister tłumaczyła, że nie chodzi o dołożenie nowego przedmiotu, tylko zaktualizowanie programów języka polskiego, informatyki czy edukacji dla bezpieczeństwa.

MEN zapowiada ważne zmiany w przedszkolach

Minister edukacji wspomniała też o istotnych zmianach w polskich przedszkolach. W ramach nowego podejścia maja one odchodzić od korzystania z urządzeń ekranowych przez najmłodsze dzieci. Nauczyciele zadbać mają o rozwijanie relacji społecznych oraz higienę cyfrową maluchów. – Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dziecko trzy-, czteroletnie spędzało czas przed ekranem – zaznaczała Nowacka. Podkreślała, że w tym wieku chodzi o świadomość i zdrowe nawyki, a nie naukę obsługi technologii.

Tak będzie wyglądać polska szkoła przyszłości? „Model mentoringowy fundamentem"

Uczniowie mają za dużo wolnego? Wiceszefowa MEN zabrała głos