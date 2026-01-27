Sąd zdecydował w sprawie Kaczyńskiego. Zaskakujący finał sporu z Brejzą

Przypomnijmy, że postępowanie dotyczyło słów Jarosława Kaczyńskiego z marca 2024 roku, które padły podczas posiedzenia sejmowej komisji śledczej do spraw wykorzystania systemu Pegasus. Lider PiS mówił wówczas o europośle Krzysztofie Brejzie: „Znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw”.

W związku z tą sprawą Sejm RP w marcu 2025 roku uchylił Kaczyńskiemu immunitet, co umożliwiło prowadzenie postępowania karnego.

Proces przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia rozpoczął się jesienią 2025 roku i formalnie zakończył się 13 stycznia. Po wysłuchaniu mów końcowych sędzia Tomasz Trębicki poinformował, że — jak zaznaczył – „ze względu na złożony charakter sprawy” ogłoszenie wyroku zostaje odroczone do 27 stycznia 2026 roku.

Więcej informacji wkrótce.

