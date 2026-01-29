Kolejny dzień, nowe złe wieści dla Ziobry. Wymowny sondaż i decyzja marszałka Sejmu

IBRiS sprawdził na zlecenie Radia Zet, co Polacy sądzą ws. ułaskawienia Zbigniewa Ziobry przez Karola Nawrockiego, gdyby były minister sprawiedliwości został skazany. W sumie 59,2 proc. ankietowanych odradza prezydentowi taki ruch. Przeciwnego zdania jest łącznie 27,7 proc. respondentów, a 13,2 proc. uczestników sondażu wybrało opcję „Nie wiem / trudno powiedzieć”.

To kolejne złe wieści dla Ziobry. W poprzednim badaniu Polacy stwierdzili, że wiceszef PiS powinien wrócić do kraju i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Za takim rozwiązaniem jest w sumie 62,2 proc. osób. Na „nie” jest łącznie 32 proc. ankietowanych, a 5,9 proc. respondentów było niezdecydowanych.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadzono od 16 do 17 stycznia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1 067 osób.

Zbigniew Ziobro będzie miał kłopoty? Niepokojący ruch marszałka Sejmu, a do tego ten sondaż

Z kolei w czwartek 29 stycznia Włodzimierz Czarzasty odniósł się na konferencji prasowej do kary finansowej dla Ziobry. Marszałek Sejmu podkreślił, że wczoraj minął tydzień od momentu, kiedy były minister sprawiedliwości mógł usprawiedliwić swoją 18. nieobecność. W związku z tym Czarzasty skierował pismo do szefa Komisji Regulaminowej ds. Poselskich i Immunitetowych Jarosława Urbaniaka z wnioskiem o zajęcie się sprawą.

Może zostać podjęta uchwała ws. zwrócenia Ziobrze uwagi, udzielenia upomnienia lub nagany. W przypadku przyjęcia takiego stanowiska wiceprezes PiS będzie miał 14 dni na odwołanie. Potem marszałek Sejmu przedstawi na prezydium projekt uchwały ws. utraty diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia posła do 1/10 jego wysokości, czyli pobierania 1 350 zł. Czarzasty ocenił, że cała procedura powinna się zamknąć w okolicach dwóch miesięcy.

