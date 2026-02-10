Happening posłów PiS. Tak zaskoczyli Czarzastego na konferencji. „Ankieta bezpieczeństwa”

Tuż przed rozpoczęciem 4-dniowego posiedzenia Sejmu, marszałek Włodzimierz Czarzasty zorganizował konferencję prasową, na której zapowiadał nadchodzące sprawy oraz odniósł się do Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas zaplanowanego na środę wydarzenia zamierza odpowiedzieć na inicjatywę prezydenta, który domaga się wyjaśnienia przez szefa Lewicy jego kontaktów biznesowych z obywatelką Rosji.

Przed posiedzeniem RBN. Czarzasty zapowiada ostre starcie

— Zadymy nie przykryją żadnej prawdy. Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zapytamy prezydenta, co robił w Rosji i co robił w różnych innych miejscach. Ale to dopiero jutro – podkreślał Czarzasty. Poinformował o odrzuceniu przez Prezydium Sejmu wniosku PiS ws, dodatkowego posiedzenia izby, poświęconego publikacji „Gazety Polskiej” o rosyjskiej znajomej marszałka.

— Tę sprawę uważam za zakończoną. Jeżeli zaś chodzi o RBN, już mówię, jak się tam zachowam. Pierwsza sprawa to program SAFE, tam chodzi o 40 mld euro. To jest temat poufny i tajny. Problem jest taki, że na Radzie będzie poseł Skalik, polityk otwarcie prorosyjski – zwracał uwagę, mówiąc o przedstawicielu partii Grzegorza Brauna.

– Sprawa druga, Rada to nie jest bazar. Od takich spraw są służby, prokuratura i sąd. Powiem z czym idę na RBN. Chcę zadać prezydentowi Nawrockiemu następujące pytania. To są pytania o jego kontakty ze środowiskiem pseudokibiców i przestępczego półświatka: osobami takimi jak „Wielki Bu”. Zapytam go o wpadanie w ramiona „Dragona” podczas pielgrzymki kibiców na Jasną Górę – zapowiadał Czarzasty.

Jak mówił, zamierza zapytać też o „bijatykę wraz z członkami grupy Chuligani Wolnego Miasta z 2009 roku, w której uczestniczyły później osoby skazywane za poważne przestępstwa, m.in. handel narkotykami, podpalenia, pobicia”. – Nie były to żadne szlachetne pojedynki, a zwykła zasadzka z użyciem kastetów, kijów baseballowych i innych bandyckich narzędzi – zaznaczał marszałek.

Czarzasty spyta Nawrockiego o Grand Hotel i podróż do Rosji

– Wezwę prezydenta do jednoznacznych wyjaśnień, dotyczących jego pracy jako ochroniarza w sopockim Grand Hotelu. Czy był jedynie świadkiem procederu prostytucji i sutenerstwa, o którym pisały media, czy też brał pan w nich udział panie prezydencie jako pośrednik – oznajmiał marszałek.

– Czy, będąc świadkiem popełnienia przestępstw, reagował pan lub zgłaszał te sprawy organom ścigania. Dlaczego w 2021 roku ABW zgłosiła poważne zastrzeżenia wobec Karola Nawrockiego i odmówiła przyznania obecnemu prezydentowi poświadczenia bezpieczeństwa? – kontynuował polityk.

– Co pan robił w 2018 roku w Moskwie? Był pan wówczas dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. Pana wyjazd kosztował 20 tys. zł, zabrał pan rzecznika prasowego, a po powrocie nie było śladu informacji, z kim się pan spotykał, o czym rozmawiał i co załatwiał – atakował Czarzasty.

Happening PiS na konferencji Czarzastego. Otrzymał ankietę bezpieczeństwa

Na konferencji pojawili się też Rafał Bochenek i Bartosz Kownacki z PiS. Wręczyli politykowi ankietę bezpieczeństwa, czekającą na wypełnienie. W ten sposób sugerowali, że nie przeszedł on stosownych kontroli służb pod kątem kontaktów z Rosjanami. — Rosyjskie wpływy, osoby w różnego rodzaju radach fundacji, z proputinowskimi wypowiedziami to jest coś naprawdę bardzo szkodliwego – mówił Bochenek.

Czytaj też:

Czarzasty na czarnej liście. Ambasador USA nie cofa się o krok. „Nie będziemy tego tolerowali”Czytaj też:

Włodzimierz Czarzasty w centrum sporu. PiS podjęło stanowcze kroki