Rusza Rada Pokoju Donalda Trumpa. Kogo zabraknie przy stole?

Już dziś, czyli w czwartek po raz pierwszy obradować będzie Rada Pokoju – inicjatywa powołana przez Donalda Trumpa. Podczas inauguracyjnego posiedzenia w Waszyngtonie głównym tematem ma być plan odbudowy Strefy Gazy.

Według zapowiedzi Trump ma również przedstawić szczegóły programu pomocowego o wartości 5 miliardów dolarów, który miałby wesprzeć proces odbudowy tego terytorium. Do udziału w Radzie zaproszono około 60 państw, a obecność swoich delegacji potwierdziło dotychczas około 20 z nich.

Sześć krajów będzie reprezentowanych na szczeblu głów państw, kolejne sześć – przez szefów rządów. Część uczestników, w tym Unia Europejska, zapowiedziała udział w charakterze obserwatorów. Jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów wobec inicjatywy jest brak politycznej reprezentacji Palestyny, co skłoniło niektóre państwa do odmowy udziału w spotkaniu.

Kto przybędzie na obrady Rady Pokoju?

Udział na najwyższym szczeblu zapowiedzieli:

Prabowo Subianto – prezydent Indonezji

Nicusor Dan – prezydent Rumunii

Javier Milei – prezydent Argentyny

Szawkat Mirzijojew – prezydent Uzbekistanu

Kasym-Żomart Tokajew – prezydent Kazachstanu

To Lam – sekretarz generalny Komunistycznej Partii Wietnamu i prezydent Wietnamu

Na poziomie premierów udział potwierdzili:

Shehbaz Sharif – Pakistan

Viktor Orban – Węgry

Hun Manet – Kambodża

Mostafa Madbuli – Egipt

Nikol Paszynian – Armenia

Edi Rama – Albania

Na szczeblu dyplomatycznym obecność potwierdzili:

Hakan Fidan – minister spraw zagranicznych Turcji

Gideon Saar – minister spraw zagranicznych Izraela

Iwan Najdenow – sekretarz stanu w resorcie spraw zagranicznych Bułgarii

Obserwatorzy i nieobecni. Kto dystansuje się od inicjatywy?

W charakterze obserwatorów udział zapowiedzieli między innymi:

Antonio Tajani – wicepremier i minister spraw zagranicznych Włoch

Petr Macinka – Czechy

Juraj Blanar – Słowacja

Dubravka Szuica – komisarz Unii Europejskiej do spraw regionu śródziemnomorskiego

Nie nadeszło jeszcze oficjalne potwierdzenie udziału między innymi ze strony Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Japonii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W Radzie Pokoju zabraknie natomiast kluczowych sojuszników Stany Zjednoczone, takich jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania. Udziału odmówiły również Hiszpania, Austria, Polska, Islandia, Norwegia i Szwecja, a także Watykan, Australia i Nowa Zelandia.

Polska poza Radą, ale z przedstawicielem w Waszyngtonie

Choć Polska nie przystąpiła do Rady Pokoju, na inauguracyjnym posiedzeniu obecny będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie będzie na nim Karola Nawrockiego.

W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego temat zaproszenia Polski do Rady był jednym z kluczowych punktów obrad. Karol Nawrocki ocenił wówczas, że propozycja ta „może mieć realne konsekwencje strategiczne, polityczne, wojskowe, sojusznicze, a także ekonomiczne i gospodarcze”.

Czym jest Rada Pokoju?

Rada Pokoju to nowo powołana międzynarodowa instytucja, której zadaniem jest nadzorowanie drugiego etapu planu pokojowego Donalda Trumpa. Obejmuje on demilitaryzację oraz odbudowę Strefy Gazy. Trump pełni funkcję przewodniczącego Rady i zachowuje prawo mianowania jej członków.

Organ ten ma możliwość powołania międzynarodowych sił stabilizacyjnych, a według deklaracji Trumpa w przyszłości mógłby nawet zastąpić Organizację Narodów Zjednoczonych w regionie Bliskiego Wschodu.

Czytaj też:

Polska w tzw. Radzie Pokoju i wysyp szaleńcówCzytaj też:

Polska odpowiada na zaproszenie Trumpa. Tusk ujawnił szczegóły