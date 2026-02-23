Włodzimierz Czarzasty chce w Ukrainie poruszyć temat Wołynia. „O tym chcę mówić”

Włodzimierz Czarzasty w poniedziałek 23 lutego, w przeddzień czwartej rocznicy pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, rozpoczyna wizytę w Ukrainie. W rozmowie z Polsat News zaznaczył, że „Władimir Putin uważa, że potęga Rosji jest wtedy, kiedy ma wokół siebie państwa, które są od niej w 100 proc. zależne”. – To nie jest dobry człowiek, w związku, z czym zaraz będzie część wschodnia, za chwilę centralna i cała Ukraina. To wynika moim zdaniem z myślenia wielkomocarstwego Putina – dodał.

Marszałek Sejmu ma również poruszyć sprawę Wołynia. – O tym też chcę mówić, bo nie ma nic lepszego niż budowanie dobrych kontaktów nawet na złej historii. Historia powinna być podstawą do budowy przyszłości – tłumaczył Czarzasty. Lider Lewicy przekonywał, że najważniejsze osoby w państwie ws. Ukrainy powinny mówić jednym głosem, m.in. Karol Nawrocki, Donald Tusk i Radosław Sikorski.

Włodzimierz Czarzasty z wizytą w Ukrainie w przeddzień rocznicy wojny. Marszałek Sejmu komentuje

Czarzasty stwierdził, że z Ukraińcami powinniśmy dobrze żyć, bo to nasi sąsiedzi. W kontekście dołączenia Ukrainy do unijnej wspólnoty marszałek Sejmu stwierdził, że „możemy uczyć dostosowania prawodawstwa ukraińskiego do prawodawstwa UE”. – W związku z tym im lepiej Ukraińcom razem z nimi i za ich zgodą przygotujemy, tym szybszy będzie akces – powiedział Czarzasty.

Lider Lewicy chciałby, aby Ukraina „razem z Polską tworzyła mocną ścianę wschodnią UE”. – To jest naprawdę ważne. Ja wierzę, że nie ma wolnej, silnej Polski, bez wolnej silnej Ukrainy. Chcę im to wszystko powiedzieć, chcę powiedzieć: pomagaliśmy wam, chcemy z wami współpracować, również jak się skończy wojna, bo przecież ona kiedyś się skończy – podsumował Czarzasty.

