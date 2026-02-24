Czarzasty zabrał głos w parlamencie Ukrainy. Dostał brawa i owację na stojąco

– Cztery lata temu Rosja, nasz wspólny wróg, wbrew wszystkim zasadom prawa międzynarodowego, żywiąc nienawiść do ukraińskiej niepodległości i demokracji, dokonała bezprecedensowego napadu na Ukrainę. Wasz naród był bardzo zdecydowany. Jesteśmy pod wrażeniem waszego bohaterstwa. W imieniu swoim i polskiego parlamentu pragnę wam za to podziękować – powiedział na wstępie swojego wystąpienia w Radzie Najwyższej Ukrainy Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek Sejmu po tych słowach został nagrodzony brawami przez ukraińskich parlamentarzystów. Czarzasty powiedział, że Ukraińcy „udowodnili, że niepodległość ich ojczyzny i wolność narodu jest dla nich ważna”. Lider Lewicy przypomniał, że polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Czarzasty podkreślił, że Ukraina i Polska „podzielają te same wartości”.

Włodzimierz Czarzasty: Chylę czoła przed wszystkimi, którzy zginęli w obronie niepodległej Ukrainy

– W imieniu narodu polskiego chylę czoła przed wszystkimi, którzy zginęli w obronie niepodległej Ukrainy, naszej wspólnej europejskiej cywilizacji przed niebezpiecznym dla nas fanatyzmem liderów Kremla, którzy są gotowi na każdą zbrodnię, aby zadowolić swoje mrzonki o odbudowaniu rosyjskiego imperium. Potępiam Władimira Putina jako zbrodniarza oraz ludzi, którzy z jego rozkazu dokonują zabójstw i gwałtów na ukraińskim narodzie. Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy – kontynuował.

Po tych słowach marszałek Sejmu został nagrodzony owacją na stojąco. Czarzasty zaznaczył, jako polityk „pragnie mówić o teraźniejszości i przyszłości, ale nie może nie podziękować Rusłanowi Stefanczuowi za jego wzruszające słowa, która padły w maju 2023 r. w polskim parlamencie”. Brzmiały one: „zdajemy sobie sprawę z waszego bólu” i dotyczyły ofiar rzezi wołyńskiej.

Marszałek Sejmu o zbrodni wołyńskiej i ekshumacjach ofiar. „Niech to będzie wspólne zobowiązanie

Lider Lewicy podziękował też za decyzję o wznowieniu ekshumacji. Czarzasty tłumaczył, że „to bardzo ważne dla polskiej opinii publicznej i kształcenia dojrzałej pamięci historycznej, która będzie służyła obu naszym narodom”. – Niech historia będzie naszym wspólnym zobowiązaniem i fundamentem zaufania – powiedział marszałek Sejmu.

Czarzasty zwrócił uwagę, że Polska i Ukraina są sąsiadami od tysięcy lat. Podkreślił, że „na kartach historii zapisały się nie tylko konflikty, ale też piękne karty, które świadczą o bliskości pomiędzy krajami”. Lider Lewicy życzył Ukrainie, aby przeszła drogę Polski z ostatnich 35 lat. Chodzi o reformy gospodarcze i dołączenie do UE oraz NATO. Czarzasty zapewnił, że nasz kraj będzie solidarny. Mówił, że Polska i Ukraina są sojusznikami, a nasze wsparcie to nie tylko słowa i deklaracje, ale też działanie.

Lider Lewicy o rozpoczęciu wojny. „Polacy otworzyli swoje domy i serca”

Marszałek Sejmu wymieniał, że w 1991 r., Polska jako jeden z pierwszych krajów uznała niepodległość Ukrainy, a w 2004 r. pomogła uniknąć tragedii Pomarańczowej Rewolucji i Rewolucji godności w 2014 r. – Gdy w 2022 r. do naszych granic doszła fala uchodźców z Ukrainy i miast, które były bombardowane przez Rosjan, Polacy otworzyli swoje domy i serca. To nie była tylko pomoc humanitarna. To jest organizacja życia w nowym kraju na równych zasadach – mówił.

Czarzasty zadeklarował, że „zawsze będzie działał na rzecz przyjaźni Polski i Ukrainy, ale nie wszystkim się to podoba”. Lider Lewicy wymieniał, że nasz kraj wspierał ukarania Rosji za nielegalne deportacje ukraińskich dzieci, co zostało potępione w rezolucji. Przypomniał też o przekazaniu generatorów i wspomniał, że polscy przedsiębiorcy mimo wojny działają w Ukrainie. W kontekście rozmów pokojowych Czarzasty wyraził nadzieję, na „trwały i sprawiedliwy pokój”.

Kiedy trwały i sprawiedliwy pokój w Ukrainie? „Liczymy, że stanie się to już niedługo”

– Do niego może dojść tylko wtedy, kiedy Rosja zostanie zmuszona do zaprzestania agresji dzięki żołnierzom i naciskom międzynarodowym. Liczymy, że stanie się to już niedługo – zaznaczył marszałek Sejmu. Czarzasty wspomniał, że Polska została poszkodowana po konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamiu. – Domagamy się wznowienia działania zasad praworządności międzynarodowej opartej na prawie i wartościach demokratycznych. Nic o was bez was – podkreślił.

Lider Lewicy zapewnił, że „jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy będzie dołączenie do Unii Europejskiej, Polska wspiera te dążenia z całej siły”. Czarzasty wspomniał, że w związku z tym powołano grupę wsparcia. Marszałek Sejmu zaapelował, aby „nie dać się zwieść propagandzie i dezinformacji wroga”. Na koniec zacytował fragmenty hymnów Polski i Ukrainy zwracając uwagę na ich podobieństwo. Czarzasty był łącznie kilka razy oklaskiwany.

