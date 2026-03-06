Stanęli nad Trumpem i zaczęli się modlić. Tłumaczymy, co działo się w Białym Domu

W czwartek (5 marca) do Białego Domu zjechali się pastorzy i liderzy religijni z całych Stanów Zjednoczonych. Przywódca USA gościł ich w Gabinecie Owalnym.

W pewnym momencie jeden z widocznych na krótkim filmie duchownych – pastor z Christ Fellowship na Florydzie – zaczyna wypowiadać wymowne słowa. – Modlę się o twoją łaskę i opiekę nad Donaldem Trumpem. Modlę się o twoją łaskę i opiekę nad naszymi wojskami oraz wszystkimi mężczyznami i kobietami służącymi w naszych siłach zbrojnych. Ojcze, prosimy, abyś nadal dawał naszemu prezydentowi siłę, której potrzebuje, by prowadzić nasz naród, gdy powracamy do bycia jednym narodem pod Bogiem – zwracał się do Stwórcy Tom Mullins.

Kto, oprócz przywódcy Ameryki i pastora z południowo-wschodniego stanu, widoczny jest jeszcze na filmie? To szefowa Biura Wiary Białego Domu – Paula White-Cain, pastor z First Baptist Church w Dallas – Robert Jeffress, twórca Faith and Freedom Coalition – Ralph Reed, prezes Family Research Council – Gary Bauer i dyrektor wykonawczy Center for Baptist Leadership – William Wolfe.

W co wierzy Donald Trump?

Przywódca USA nie pierwszy raz oddaje się modlitwie. W przeszłości fotografie z tego typu wydarzeń publikowane były już w internecie, choć trzeba przyznać, że ten konkretny materiał odbił się wyjątkowo szerokim echem – na samej platformie X wideo autorstwa doradczyni Trumpa – Margo Martin – wyświetlone zostało ponad 370 tysięcy razy.

Warto przy tej okazji wspomnieć o religii, z jaką identyfikuje się republikanin. Choć jako dziecko uczęszczał do First Presbyterian Church w Nowym Jorku, to jednak obecnie Trump jest chrześcijaninem niedenominacyjnym. Po raz pierwszy ujawnił to w 2020 roku – w wywiadzie dla portalu Religion News Service. – Nie jestem związany z żadnym konkretnym wyznaniem – powiedział.

Swoją prezydenturę Trump niejednokrotnie porównywał do „walki duchowej”, toczonej „dla dobra USA”.

