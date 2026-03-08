Czarnek skreśla Brauna, ale dla Mentzena ma cierpliwość? Tusk bez złudzeń: Trzy Konfederacje

W sobotę 7 marca na konwencji PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że Przemysław Czarnek będzie kandydatem partii na premiera. Od razu ruszyła lawina spekulacji odnośnie możliwej koalicji z dwiema Konfederacjami.

Czarnek kandydatem na premiera. Tusk o „trzech Konfederacjach”

Wybór kandydata na premiera miał być przełomem dla PiS, które w ostatnich miesiącach stale traciło w sondażach. Posłowie tej partii nie kryją, że odpływ wyborców odbywa się głównie na rzecz Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Bardziej radykalny w swojej retoryce Czarnek ma pomóc w walce o głosy po prawej stronie sceny politycznej.

Wielu komentatorów zauważało też, że Czarnek łatwiej znajdzie wspólny język z Konfederatami: zarówno tymi od Bosaka i Mentzena, jak i tymi od Brauna. Taki scenariusz przewiduje m.in. premier Donald Tusk. „A więc trzy Konfederacje przeciwko nam” – pisał na X tuż po ogłoszeniu nazwiska kandydata PiS. „Nie ma czego się bać, ale nie można ich lekceważyć” – dodawał.

Czarnek i Kaczyński skreślają Brauna

Tymczasem jeszcze w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński całkowicie wykluczył jakąkolwiek współpracę z partią Grzegorza Brauna. – To byłaby potworna kompromitacja naszej formacji i całego polskiego życia publicznego i dezorganizacja parlamentu – mówił. – To jest Samoobrona, ale do sześcianu – podsumował Konfederację Korony Polski.

W podobnym tonie wypowiadał się w niedzielę 8 marca Czarnek. – Nie ma możliwości, by w moim rządzie znalazł się Grzegorz Braun – zapewniał w Polsat News. – Ktoś, kogo środowisko broni pomników Armii Czerwonej przed dekomunizacją; środowisko, które składa wyrazy współczucia z okazji śmierci kogoś, kto był dyktatorem, i który wymordował mnóstwo Irańczyków, to jest człowiek, który absolutnie nie nadaje się do jakiegokolwiek rządu – dodawał, wskazując na ostatnią wizytę Brauna w ambasadzie Iranu.

Mentzen zasypuje Czarnka kąśliwymi pytaniami. Odpowiedzi brak

O nastawieniu do drugiej Konfederacji sporo mówi nam z kolei wymiana komentarzy na X pomiędzy Czarnkiem i Sławomirem Mentzenem.

„Gratulacje Przemku! Jak widzę Kaczyński zaproponował w PiS kompromis. Będziesz teraz twarzą PiS, ale w zamian jest zakaz krytykowania rządów Morawieckiego. Z tej okazji mam do Ciebie kilka pytań” – pisał Mentzen.

Jak oceniasz politykę covidową PiS? Zamknąłbyś ponownie szkoły? A co myślisz o zamknięciu kościołów? Jak oceniasz zgodę MM na Zielony Ład, KPO, unijne podatki i unijny dług? Czy dalej jesteś za KSeF i systemem kaucyjnym, które wprowadziliście? Co sądzisz o polityce migracyjnej PiS? Nowy Ład był dobrą reformą? Akceptujesz w całości politykę rządu PiS względem Ukrainy? Co myślisz o zmianie ustawy o IPN pod dyktando Izraela w kilka godzin? Czy Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym?

„Czekam na odpowiedzi i życzę powodzenia!” – zakończył swój wpis. Poseł PiS na sugestywne pytania odpowiedział nad wyraz grzecznie.

„Drogi Sławku. Dziękuję Ci za szczere – jak mam nadzieję – gratulacje. Podyskutujmy. Odpowiem Ci kompleksowo na wszystkie Twoje wątpliwości i pytania. Prywatnie i publicznie. Bo i ja i Ty – jak wierzę – mamy to samo zdanie, które już kilka miesięcy temu Ci napisałem na X.... Polska potrzebuje odpowiedzialnego rządu prawicy” – podkreślał Przemysław Czarnek.

