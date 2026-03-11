Kaczyński o SAFE. „Prezydent nie jest nienormalny”

Prezes PiS odpowiadając na pytanie dziennikarki przyrównał program SAFE do kredytu na dom. – Ktoś pani proponuje kredyt na dom. On jest nieźle oprocentowany, ale nie jest to procent stały, a poza tym jest ryzyko kursowe. To są sprawy drugorzędne. Przede wszystkim on decyduje, gdzie ma być ten dom, jaki ma być ten dom i w każdej chwili może pani te pieniądze zabrać – mówił Kaczyński. – Wzięłaby pani taki kredyt? – zapytał zaczepnie szef PiS.

Jego zdaniem osoba, która zaproponowałaby taką ofertę, zostałaby uznana za „człowieka nienormalnego”. – I to jest właśnie ta sytuacja i my nie jesteśmy nienormalni i pan prezydent też nie jest nienormalny, jest jak najbardziej normalny, racjonalnie myśli – stwierdził Kaczyński. W jego ocenie prezydent będzie podejmował w tej sprawie „racjonalne i dobre dla Polski decyzje”, choć jak sam zaznaczył, „oczywiście nie może za niego mówić”.

Polityk dodał, że w tej sytuacji pojawia się także inna propozycja finansowania. – Ktoś inny pani proponuje kredyt, który w gruncie rzeczy panią nic nie będzie kosztował. No więc co tutaj wybierać? – pytał retorycznie, odnosząc się do przedstawionej przez Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego opcji „polski SAFE 0 procent”.

Podpisze czy zawetuje? Oto jest pytanie

SAFE, czyli unijny mechanizm finansowania zakupów sprzętu wojskowego budzi w Polsce coraz większe emocje. Parlament uchwalił już ustawę wdrażającą program – teraz dokument trafił na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Przypomnijmy, że jeśli głowa państwa zdecyduje się go podpisać, Polska mogłaby uzyskać nawet 43,7 miliarda euro na modernizację krajowej armii. Karol Nawrocki na podjęcie decyzji ma czas do 20 marca.

Jeszcze przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk poinformował, że docierają do niego sygnały o tym, że Nawrocki ma zawetować ustawę, jednakże tych informacji nie potwierdził rzecznik prezydenta.

„Nie będziemy procedowali ustawy pana prezydenta”

Do sprawy odniósł się także Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. – Nie będziemy procedowali ustawy zgłoszonej przez pana prezydenta do momentu zakończenia procesu związanego z ustawą, która została skierowana do prezydenta (dotycząca unijnego programu SAFE) – stwierdził polityk.

– Pan prezydent musi wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Zawetowanie tej ustawy, to będzie zawetowanie 185 miliardów złotych na uzbrojenie dla polskiego wojska. To będzie powiedzenie „nie” 12 tysiącom firm, które w Polsce by ten program realizowały. 90 procent środków, które są w ramach tego SAFE zostaną zużytkowane przez polskie firmy w Polsce – wyjaśnił.

Czarzasty zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego mówiąc, że nie ma takiej możliwości, by ten „szukał alibi dla swoich decyzji”. – Panie prezydencie, za decyzje, musi się pan tego nauczyć, trzeba wziąć odpowiedzialność. Jeżeli pan to zawetuje, to niech pan powie polskiemu wojsku, Polkom i Polakom, że wetuje pan podstawione do wykorzystania 185 miliardów złotych z wykorzystaniem tego w trybie natychmiastowym – zakończył Marszałek Sejmu.

