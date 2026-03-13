Notują najlepszy wynik w historii swojej partii. Odbiorą władzę Orbanowi?

Opublikowany w środę 11 marca sondaż 21 Research Centre (21 Kutatokozpont) dla portalu 24.hu pokazuje nieznaczny spadek przewagi głównej węgierskiej partii opozycyjnej TISZA nad partią Fidesz wieloletniego premiera Viktora Orbana. Na ugrupowanie byłego członka rządu Petera Magyara chce głosować 38 proc. wyborców, przy 30 proc. na partię obecnego szefa rządu. To najlepszy wynik pierwszej partii w historii.

Jest to jednocześnie najlepszy rezultat dla strony rządzącej od jesieni 2024 r. Na trzecim miejscu z poparciem na poziomie sześciu proc. jest skrajnie prawicowa partia Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank), która byłaby jedynym innym ugrupowaniem, które przekroczyłoby pięcioprocentowy próg uprawniający do zdobycia mandatów. Wyniki sondażu dawałaby TISZ-y 115 mandatów w liczącym 199 osób węgierskim parlamencie.

Niepokojące sondaże dla Orbana na 31 dni przed wyborami. Największe wyzwanie od 16 lat

Fidesz mógłby liczyć na 78 parlamentarzystów, a Ruch Naszej Ojczyzny na sześciu. Orban stoi przed największym wyzwaniem dla swojej władzy od 16 lat, choć sondaże wskazują, że wielu wyborców nadal jest niezdecydowanych. Jeśli chodzi o tych, którzy już wiedzą, na kogo oddadzą głos przy urnie wyborczej, TISZA cieszy się poparciem 53 proc., przy 39 proc. dla Fideszu. Sześć proc. przypadło Ruchowi Naszej Ojczyzny, a po jednym Koalicji Demokratycznej i Węgierskiej Partii Psa o Dwóch Ogonach.

Wybory zaplanowano na 12 kwietnia. Z kolei sondaż pracowni IDEA zakłada, że gdyby wybory odbyły się na początku marca, to 38 proc. uprawnionych do głosowania wybrałoby ugrupowanie Magyara, przy 29 proc. osób, które poparłyby partię Orbana. W Parlamencie znalazłyby się też Ruch Naszej Ojczyzny oraz Koalicja Demokratyczna. TISZA ma na razie około 700 tysięcy zwolenników więcej niż Fidesz.

Węgry w obliczu wyborów parlamentarnych. Sondaże wieszczą porażkę partii Viktora Orbana

Kolejny miesiąc przyniósłby również spadek liczby niezdecydowanych wyborców z 27 proc. w styczniu, przez 24 proc. w lutym i 21 proc. w marcu. Wśród wyborców zadeklarowanych na TISZ-ę chce głosować 49 proc., na Fidesz 37 proc., na Ruch Naszej Ojczyzny sześć proc., a na Koalicję Demokratyczną pięć proc.

