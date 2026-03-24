Tusk oskarżył Nawrockiego o podważanie bezpieczeństwa Polski. „To są mocne słowa, ale wiem o czym mówię”
Donald Tusk na posiedzeniu rządu Źródło: PAP / Leszek Szymański
We wtorek 24 marca przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk skomentował wizytę prezydenta Nawrockiego na Węgrzech. Ocenił ten ruch skrajnie negatywnie.

Szef rządu swoją argumentację zaczął od wyliczenia kilku przykładowych decyzji i zachowań premiera Węgier Viktora Orbana, które godzą w interes Polski.

Tusk wyliczył „grzechy” Orbana

– Cały czas czekamy na 2 miliardy złotych, które powinny wpłynąć z europejskiej kasy za sprzęt, jaki wysłaliśmy jako Polska Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny. Polska zdecydowała się – i to był przecież poprzedni rząd – na natychmiastową reakcję i wysłanie sprzętu. Ta błyskawiczna akcja, bez zbędnej zwłoki, umożliwiła przetrwanie najcięższych tygodni inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Być może była kluczowa w perspektywie także dla polskiej niepodległości – podkreślał Donald Tusk.

– UE uznała – i słusznie – że państwa, które poniosły w tym kluczowym czasie największe ciężary, powinny otrzymać zwrot. Nam przysługuje z tego mechanizmu European Peace Facility 2 mld złotych, które od dawna powinny być w polskim budżecie. To premier Orban osobiście blokuje wypłatę tych pieniędzy dla Polski – przypomniał premier.

– Ostatnio premier Orban zdecydował o zablokowaniu wielokrotnie większej kwoty pomocy dla Ukrainy. Zablokował 90 mld euro na pomoc dla Ukrainy i to w sytuacji, w której te pieniądze prawdopodobnie rozstrzygną o losach całej wojny. Ze względu na „skomplikowaną” – nazwijmy to w ten sposób – politykę Amerykańską wobec Ukrainy w ostatnich tygodniach, 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy, jakie przygotowała UE, może rozstrzygnąć o losach całej wojny, a więc także o losach Polski w perspektywie strategicznej – mówił dalej.

– To premier Orban, jako jedyny, postanowił zablokować – korzystając z kruczków prawnych – udzielenie tej europejskiej pożyczki – podkreślam. Ukrainy byłaby zobowiązana ją spłacić po zakończeniu wojny. I to może rzeczywiście wpłynąć dramatycznie negatywnie na geopolityczną sytuację całego regionu, w tym szczególnie Polski – zauważał Tusk.

– Pojawiły się także informacje, że dyplomaci węgierscy, najbliżsi współpracownicy premiera Orbana, ściśle współpracują z władzami rosyjskimi, przekazując im także te dyskretne informacje z posiedzeń instytucji europejskich. Już chyba w 2019 roku np. Litwa prosiła o wykluczenie delegacji węgierskiej na spotkanie NATO, informując o podejrzeniach, że delegacja węgierska przekaże informacje o najwyższym statusie dyskrecji do Moskwy – informował premier.

– Fakt ukrywania ściganych przez polski wymiar sprawiedliwości podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Nieważne, jak kto ocenia ministrów rządu pisowskiego, którzy są ścigani przez wymiar sprawiedliwości. Tu nie chodzi o polską wewnętrzną politykę. Premier Orban zdecydował o ukryciu ściganych przez Polskę obywateli, co jest krokiem wymierzonym jednoznacznie przeciwko polskim interesom i krokiem tak zasadniczo nieprzyjaznym oraz bezprecedensowym w Unii Europejskiej – wyliczał dalej.

– Premier Orban od samego początku wojny ukraińskiej bardzo konsekwentnie przeciwdziała nowej polityce energetycznej UE, która została wytyczona w dużej mierze dzięki polskim staraniom i na podstawie polskich rekomendacji. To Polska już w 2014 roku i przez długie lata – różne polskie rządy – domagała się uniezależnienia Polski i Europy od surowców z Rosji. Orban robi wszystko, by ta zależność stała się znów naszą codziennością – oceniał.

Donald Tusk podkreślał, że najbardziej uderzające są próby przywrócenia normalnego biznesu z Rosją, jeśli chodzi o energetykę. Wspomniał też, że Orban zbudował u siebie model państwa skorumpowanego, który – przynajmniej teoretycznie – powinien budzić zastrzeżenia u prezydenta Karola Nawrockiego i jego zaplecza politycznego.

Tusk do Nawrockiego: Masz obowiązki polskie

– Wymieniam tylko kilka powodów, od których tak stanowczo domagamy się od wszystkich polskich polityków, aby nie uczestniczyli w promocji tego typu działań. W interesie Polski nie jest wspieranie premiera Orbana w jego prorosyjskich i antyeuropejskich działaniach. Słyszałem te słowa wielokrotnie. Nie tylko prezydent Nawrocki lubi cytować Romana Dmowskiego. Chcę, parafrazując te słowa, powiedzieć bardzo wyraźnie: Jest pan prezydentem Polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie – mówił szef polskiego rządu.

– Dlatego oczekiwalibyśmy, aby w kwestii polityki międzynarodowej, a szczególnie w tak drażliwych kwestiach jak rosyjskie, ukraińskie, europejskie prezydent wspierał politykę międzynarodową kreowaną przez rząd, a nie działał przeciwko polskim interesom. To są mocne słowa, ale wiem o czym mówię. Działania z ostatnich dni i tygodni są wymierzone wprost w fundamentalne interesy Polski i jej bezpieczeństwo- zakończył Donald Tusk.

