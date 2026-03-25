Nawrocki kolejnym Polakiem na prawicowej konferencji. Potwierdzono gwiazdę TV Republika

Od 25 do 28 marca w Teksasie odbędzie się coroczna konferencja konserwatywnych polityków i aktywistów z całego świata. Z Polski oficjalnie potwierdzono obecność dwóch osób. Pierwszą osobą jest Karol Nawrocki. Prezydent odwiedzi również fabrykę samolotów F-35. Drugą osobą jest dyrektor programowy TV Republika Michał Rachoń. Lista gości budzi emocje. Głos mają zabrać m.in. najkrócej urzędująca premier Wielkiej Brytanii – Liz Truss.

Kolejnym uczestnikiem CPAC będzie była prezydent Serbii Zeljka Cvijanovic, która w przeszłości była objęta amerykańskimi sankcjami za podważanie porozumień pokojowych w Bośni i Hercegowinie oraz wprowadzanie ustaw sprzecznych z konstytucją. Obecni mają być również synowie byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, który został skazany na 27 lat więzienia za spisek w celu przeprowadzenia wojskowego zamachu stanu.

Karol Nawrocki zabierze głos na konferencji konserwatystów. Kontrowersyjna lista gości

Kontrowersje wzbudza również skazany za oszustwo były współpracownik Donalda Trumpa – Steve Bannon, czy Jack Posobiec – teoretyk spiskowy, który szerzył fake newsy, popierał atak na Kapitol i został wpisany na listę ekstremistów. Innymi osobami wartymi uwagi są Che Ahn i Lance Wallnau uznający aktualnego prezydenta USA za wysłannika Boga. Uwagę zwracają także Jay Aeba, który twierdził, że jest wenusjańskim bogiem oraz Brandon Herrera, który publikował materiały uznawane za neonazistowskie i wyśmiewał Holocaust.

W dalszym ciągu nie wiadomo, co z obecnością samego Trumpa. Według Time prawdopodobnie nie weźmie udziału w wydarzeniu, zrywając z coroczną tradycją. Byłby to pierwszy taki przypadek od 10 lat. W 2016 r. rezygnacja była spowodowana chęcią skupienia się na prawyborach republikańskich. Według Białego Domu decyzja w tej sprawie nie jest ostateczna, a kalendarz amerykańskiego przywódcy może się zmienić w ostatniej chwili.

