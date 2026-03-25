Nawrocki kolejnym Polakiem na prawicowej konferencji. Potwierdzono gwiazdę TV Republika
Karol Nawrocki i pracownik TV Republika Źródło: PAP/EPA / Agnieszka Bielecka, Shutterstock / Longfin Media
Karol Nawrocki i dyrektor programowy TV Republika Michał Rachoń zabiorą głos na prawicowej konwencji CPAC. Po raz pierwszy od dekady może zabraknąć Donalda Trumpa. Na liście gości znalazło się jednak kilka kontrowersyjnych nazwisk.

Od 25 do 28 marca w Teksasie odbędzie się coroczna konferencja konserwatywnych polityków i aktywistów z całego świata. Z Polski oficjalnie potwierdzono obecność dwóch osób. Pierwszą osobą jest Karol Nawrocki. Prezydent odwiedzi również fabrykę samolotów F-35. Drugą osobą jest dyrektor programowy TV Republika Michał Rachoń. Lista gości budzi emocje. Głos mają zabrać m.in. najkrócej urzędująca premier Wielkiej Brytanii – Liz Truss.

Kolejnym uczestnikiem CPAC będzie była prezydent Serbii Zeljka Cvijanovic, która w przeszłości była objęta amerykańskimi sankcjami za podważanie porozumień pokojowych w Bośni i Hercegowinie oraz wprowadzanie ustaw sprzecznych z konstytucją. Obecni mają być również synowie byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, który został skazany na 27 lat więzienia za spisek w celu przeprowadzenia wojskowego zamachu stanu.

Karol Nawrocki zabierze głos na konferencji konserwatystów. Kontrowersyjna lista gości

Kontrowersje wzbudza również skazany za oszustwo były współpracownik Donalda Trumpa – Steve Bannon, czy Jack Posobiec – teoretyk spiskowy, który szerzył fake newsy, popierał atak na Kapitol i został wpisany na listę ekstremistów. Innymi osobami wartymi uwagi są Che Ahn i Lance Wallnau uznający aktualnego prezydenta USA za wysłannika Boga. Uwagę zwracają także Jay Aeba, który twierdził, że jest wenusjańskim bogiem oraz Brandon Herrera, który publikował materiały uznawane za neonazistowskie i wyśmiewał Holocaust.

W dalszym ciągu nie wiadomo, co z obecnością samego Trumpa. Według Time prawdopodobnie nie weźmie udziału w wydarzeniu, zrywając z coroczną tradycją. Byłby to pierwszy taki przypadek od 10 lat. W 2016 r. rezygnacja była spowodowana chęcią skupienia się na prawyborach republikańskich. Według Białego Domu decyzja w tej sprawie nie jest ostateczna, a kalendarz amerykańskiego przywódcy może się zmienić w ostatniej chwili.

Źródło: WPROST.pl / cpac.org / Time