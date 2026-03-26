Zmiana właściciela TVN budzi kontrowersje. „Wymaga rygorystycznej, a nie powierzchownej weryfikacji”

Do przewodniczącego Federalnej Komisji Łączności (FCC) Brendana Carra wpłynęło żądanie w sprawie, która zahacza o właściciela TVN. Grupa demokratycznych senatorów chce dokładnego wyjaśnienia kwestii zagranicznego finansowania przejęcia telewizji Warner Bros. Discovery przez Paramount. Jak piszą w liście, niepokoi ich użycie pieniędzy z Chin i Bliskiego Wschodu.

Zmiana właściciela TVN. Amerykańscy publikują list

W liście do szefa FCC senatorowie piszą o potrzebie szczegółowego zbadania tej tego wątku. „Konstelacja zagranicznych inwestycji z Chin i państw Zatoki, z skomplikowanymi i czasem konkurencyjnymi relacjami z USA, wymaga rygorystycznej, a nie powierzchownej weryfikacji”

Pod wezwaniem podpisali się lider Partii Demokratycznej Chuck Schumer z Nowego Jorku, Dick Durbin z Illinois oraz senatorowie Cory Booker z New Jersey, Richard Blumenthal z Connecticut, Mazie Hirono z Hawajów, Sheldon Whitehouse z Rhode Island i Elizabeth Warren z Massachusetts.

Wielkie przejęcie na rynku medialnym w USA

Paramount przebił ofertę Netfliksa i chce przejąć całość Warner Bros, a więc także stację TVN. Około 24 miliardy dolarów na ten zakup mają pochodzić z funduszów inwestycyjnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Arabii Saudyjskiej. Portal Wirtualne Media zwraca uwagę, że wspomniani inwestorzy nie będą mieli wpływu na zarządzanie połączonymi korporacjami. Nie zmniejsza to jednak obaw demokratycznej części amerykańskiej sceny politycznej.

Zagraniczne media informowały, że jeszcze w 2026 roku, prawdopodobnie jesienią, dojdzie do ostatecznej zmiany właściciela WBD. Aby transakcja doszła do skutku, strony muszą dopiąć szeregu formalności – m.in. otrzymać zgodę regulatorów rynkowych, na czele z Departamentem Sprawiedliwości USA

Kontrowersje wokół przejęcia TVN. Politycy planują protest

Przyszły właściciel TVN oficjalnie ogłosił zwolnienia. „Mamy przechlapane”