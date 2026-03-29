Spotkanie Nawrockiego z Orbanem. Polityk z otoczenia Prezydenta zdradza szczegóły rozmów

Karol Nawrocki z wizytą w USA

Podczas sobotniej konferencji CPAC w Dallas, prezydent Karol Nawrocki jednoznacznie potępił rosyjski imperializm. Podkreślił, że dzisiejsza Rosja to agresywny reżim, który poprzez przemoc i korupcję dąży do dominacji nad państwami sąsiadującymi, nie cofając się przed niszczeniem miast i łamaniem prawa międzynarodowego.

Orban i Nawrocki

W poniedziałek 23 marca spotkali się prezydenci Polski i Węgier z okazji obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu. Podczas kolejnego spotkania Karol Nawrocki spotkał się z Viktorem Orbanem w Budapeszcie.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej przekazał, że Nawrocki rozmawiał z Orbanem zarówno o Rosji, jak i o sytuacji w Ukrainie. Celem spotkania nie było udzielenie poparcia Orbanowi w nadchodzących wyborach.

„Prezydent Karol Nawrocki nie zmienił swojego zdania na temat Rosji i Ukrainy” – zapewniał Przydacz.

Jak twierdzi Przydacz, Prezydent Karol Nawrocki nie rozmawiał o kwietniowych wyborach na Węgrzech. Nie udzielił politycznego poparcia Viktorowi Orbanowi. – „Węgrzy sami zdecydują, jakiego chcą mieć premiera. Polscy konserwatyści, polska prawica nie ma w swojej tradycji, żeby się wpychać w inne przestrzenie polityczne, zwłaszcza wyborczo” – dodał Przydacz.

Kto wygra wybory na Węgrzech 12 kwietnia

Nadchodzące wybory na Węgrzech, zaplanowane na 12 kwietnia, stoją pod znakiem ogromnych rozbieżności w sondażach. Według większości niezależnych ośrodków, opozycyjna partia TISZA zyskała znaczną przewagę nad rządzącym aktualnie Fideszem. Marcowe badanie firmy Median daje jej aż 23 punkty procentowe przewagi wśród zdecydowanych wyborców. Z kolei sondażownie powiązane z rządem Viktora Orbána przedstawiają zupełnie inny obraz, wskazując na kilkupunktowe prowadzenie partii władzy.

