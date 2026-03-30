Niespodziewana kontuzja Nawrockiego. „Co chwilę zerkał”

Odwiedzający Stany Zjednoczone Karol Nawrocki spotkał się w Dallas z tamtejszą Polonią. Po występie dzieci wygłosił krótkie przemówienie. – Narodowa wspólnota i Polska to z jednej strony język, z drugiej strony ludzie, a z trzeciej strony pamięć – oznajmił polityk. – Tak, nasza wspólnota narodowa to wspólnota oparta o wartości, o język, o wspólne przeżywanie naszej przeszłości i wspólne marzenia o naszej przyszłości – mówił.

Karol Nawrocki w USA. Przemawiał do Polonii w Dallas

Nawrocki wyraził przekonanie, że w Dallas mieszka wielu polskich patriotów, także tych z amerykańskim obywatelstwem. – I za to i odznaczonym i wszystkim państwu serdecznie dziękuję, jako prezydent RP. Dziękuję za niesienie Polski w sercu i w duszach i za to, że jesteście państwo w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję za to – podkreślał.

Nawrocki odniósł się też do miejsca, które odwiedził. – Dusza Teksasu jest podobna do naszej Ojczyzny. Przywiązanie do tradycji i historii. Z drugiej strony, czego Teksas jest najlepszym przykładem, ale także otwartość na nowoczesne technologie – stwierdzał prezydent. Jesteście Państwo dzisiaj w istocie obrazem naszej Ojczyzny, obrazem Rzeczpospolitej. Każdy z państwa odznaczonych indywidualnie składa się na obraz Rzeczpospolitej – mówił przy okazji wręczania odznaczeń.

Drobna kontuzja prezydenta. Co stało się Nawrockiemu?

– Tworzycie pewien spójny obraz Rzeczpospolitej. I za to Wam bardzo dziękuję, bo jako Prezydent Polski czuję dumę, że w tak wielu obszarach, Polacy potrafią pokazywać, jaka jest dzisiejsza Polska. Jest ambitna, przywiązana do tradycji i kultury, wartości, ale jest także gotowa by uczestniczyć w wyścigu XXI wieku – zapewniał.

To właśnie podczas wręczania orderów doszło do niecodziennej sytuacji. Obecni na sali goście zwrócili uwagę, że polski prezydent co chwilę spogląda na swój kciuk. W pewnym momencie otrzymał plaster, którym zakleił końcówkę swojego palca. Jak pisał Fakt24, Karol Nawrocki najprawdopodobniej skaleczył się szpilką od jednego z medali. Nie wspomniał jednak o tym podczas swojej przemowy.

Czarnek zaliczył spektakularną porażkę, Nawrocki triumfuje. Nowy sondaż

