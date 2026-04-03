Afera w Kłodzku. Kierownictwo prokuratury za PiS przez cały czas wiedziało o sprawie?

Kierownictwo prokuratury za PiS od lat wiedziało o aferze pedofilskiej w Kłodzku – przekonuje „Gazeta Wyborcza”. W sprawę była zamieszana działaczka PO, która przestałą nią być, gdy wyznała, że jej mąż dostał zarzuty. Mężczyzna został w pierwszej instancji skazany na 25 lat więzienia. Część zarzucanych mu przestępstw miała być popełniona w Szwecji, gdzie przez jakiś czas mieszkał. Pokrzywdzonymi były także Polki mieszkające w Szwecji.

Organa ścigania tą sprawą zajęły się na początku 2023 r. Wiceministrem sprawiedliwości był wówczas m.in. Michał Woś z PiS. „GW” zapewnia, że wbrew narracji prawicowych mediów śledztwo prowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy nie było zatajane przed prokuraturami wyższego szczebla. Akta analizował departament podległy ówczesnemu zastępcy Prokuratora Krajowego Krzysztofowi Sierakowi.

Skandal pedofilii i zoofilski w Kłodzku. Skąd nagły zwrot w PiS ws. byłej działaczki KO?

Tuż po wszczęciu śledztwa szwedzkie organa ścigania zwróciły się do polskiej prokuratury. Pomoc najpierw wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ówczesny prokurator krajowy Dariusz Barski w kwietniu 2023 r. podpisał umowę o powołaniu międzynarodowej grupy śledczej. W czerwcu 2023 r. kobiecie ogłoszono zarzuty zoofilii. Następnego dnia akta sprawy trafiły do Prokuratury Krajowej. Wątek podejrzanej odesłano bez uwag.

PK dwukrotnie była informowana o sprawie, kiedy na jej czele przez dwa tygodnie stał Marcin Warchoł z Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy nikt nie widział potrzeby podjęcia wątku rzekomego zatajania informacji o wykorzystywaniu dzieci. Polityk teraz przekonuje, że „nikt mu o tej sprawie nie powiedział”. W innym wypadku wydałby polecenie rozszerzenia śledztwa też o ten wątek. Nie zapadła również decyzja o upublicznieniu sprawy, czy poinformowaniu opinii publicznej.

