Trump zagroził, że unicestwi Iran. Leon XIV zareagował, padły ostre słowa

Na przełomie lutego i marca tego roku wybuchła pełnoskalowa wojna w regionie Zatoki Perskiej. Izrael razem ze Stanami Zjednoczonymi zaatakował Iran. Prezydent USA – Donald Trump – twierdził, że głównym celem operacji wojskowej, jakiej podjęli się amerykański żołnierze, jest eliminacja zagrożenia nuklearnego.

7 kwietnia, na platformie TRUTH Social, przedstawiciel Waszyngtonu, stojący na czele administracji USA, postawił Teheranowi ultimatum. Wskazał, że Iran ma czas do końca tego dnia „na zawarcie porozumienia” (chodzi m.in. o ponowne otwarcie cieśniny Ormuz). Jeśli strony konfliktu nie zasiądą do stołu, „rozpęta się piekło” – ostrzegł. „Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci” – zagroził. Dodał, że „nie chce, aby tak się stało”. „Ale najprawdopodobniej tak będzie. Teraz, gdy mamy do czynienia z całkowitą i radykalną zmianą reżimu w Iranie, gdzie przeważają inne, mądrzejsze i mniej radykalne głowy, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego” – ocenił.

Trump podkreślił, że „wtorkowy wieczór będzie jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata”. „47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci w końcu dobiegnie końca. Niech Bóg błogosławi wspaniały naród Iranu” – zakończył wpis, który szerokim echem odbił się w przestrzeni medialnej.

Papież Leon XIV zabrał głos. Ostro zareagował na wpis prezydenta USA Donalda Trumpa

Słowa prezydenta USA rozbrzmiały nawet w Stolicy Apostolskiej. Suweren państwa watykańskiego – Leon XIV – nie pozostawił ich bez reakcji. Jak komentują zagraniczne media, jego „odpowiedź jest jedną z najostrzejszych, jakie dotąd padły”.

Papież zaapelował do „Amerykanów i innych ludzi dobrej woli”, by skontaktowali się ze swoimi przywódcami politycznymi i przedstawicielami Kongresu USA i zażądali odrzucenia wojny. Zasugerował też, by rozpoczęli działania na rzecz pokoju.

„Dzisiaj, jak wszyscy wiemy, padła groźba skierowana przeciwko wszystkim mieszkańcom Iranu. Jest to naprawdę nie do przyjęcia” – stwierdziła głowa Kościoła katolickiego.

Czytaj też:

Tak Viktor Orban płaszczył się przed Władimirem Putinem. „Jestem do twojej dyspozycji”Czytaj też:

Lotniskom we Włoszech brakuje paliwa. Tutaj jest najgorzej