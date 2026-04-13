Obama o wynikach wyborów na Węgrzech. „Jak w Polsce w 2023 r.”

TISZA Petera Magyara wygrała wybory na Węgrzech. Z 98,94 proc. przeliczonych głosów wynika, że partia uzyskała 53,07 proc. głosów, co da 138 miejsc w jednoizbowym parlamencie. Większość konstytucyjna wynosi 133 głosy. Fidesz Viktora Orbana może liczyć na 38,43 proc. poparcia i 55 mandatów. W Sejmie znajdzie się również skrajnie prawicowy Ruch Naszej Ojczyzny z 5,83 proc., na którego czele stoi Laszlo Toroczkai. Partia utrzyma sześciu reprezentantów.

Trump i jego wiceprezydent wspierali Orbana przed wyborami. Wymowna reakcja po wynikach

Na ostatniej prostej w Budapeszcie pojawił się wiceprezydent USA JD Vance, który wsparł ugrupowanie ówczesnego premiera Węgier. Donald Trump zamieścił również wpis na swojej platformie Truth Social. Amerykański prezydent w rozmowie z dziennikarzami skomentował m.in. sprawę papieża, NATO, czy Iranu. Kiedy padło pytanie o wyniki wyborów na Węgrzech przywódca Stanów Zjednoczonych odszedł.

Wybory na Węgrzech komentowali w mediach społecznościowych światowi liderzy. „Wczorajsze zwycięstwo opozycji na Węgrzech, podobnie jak wybory w Polsce w 2023 roku, stanowi zwycięstwo demokracji nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Przede wszystkim jest to świadectwo odporności i determinacji narodu węgierskiego – oraz przypomnienie dla nas wszystkich, byśmy nieustannie dążyli do sprawiedliwości, równości i praworządności” – napisał Barack Obama.

Nazwała Orbana przyjacielem. Tak Giorgia Meloni zareagowała na wyniki wyborów na Węgrzech

Gratulacje Magyarowi złożyła Giorgia Meloni. „Dziękuję mojemu przyjacielowi Viktorowi Orbanowi za intensywną współpracę w ostatnich latach i wiem, że nawet z opozycji będzie nadal służył swojemu krajowi. Włochy i Węgry to narody połączone głęboką więzią przyjaźni i jestem pewna, że będziemy nadal współpracować w konstruktywnym duchu w interesie naszych narodów oraz w obliczu wspólnych wyzwań na szczeblu europejskim i międzynarodowym” – zaznaczyła premier Włoch.

„To ważne, gdy przeważa konstruktywne podejście. Ukraina zawsze dążyła do utrzymywania dobrych stosunków sąsiedzkich ze wszystkimi w Europie i jesteśmy gotowi do zacieśniania naszej współpracy z Węgrami. Europa i każdy europejski naród muszą stać się silniejsze, a miliony Europejczyków pragną współpracy i stabilności. Jesteśmy gotowi do spotkań i wspólnej konstruktywnej pracy na rzecz obu narodów, a także pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie – stwierdził Wołodymyr Zełenski.

Wyniki wyborów na Węgrzech. Reakcje światowych liderów na to, kto wygrał

„Francja wita zwycięstwo demokratycznego udziału, przywiązanie narodu węgierskiego do wartości Unii Europejskiej oraz europejskie zaangażowanie Węgier. Razem ruszmy naprzód ku bardziej suwerennej Europie, dla bezpieczeństwa naszego kontynentu, naszej konkurencyjności i naszej demokracji” – zaznaczył Emmanuel Macron. „Miejsce Węgier jest w sercu Europy” – podkreśliła szefowa PE Roberta Metsola.

„To historyczna chwila nie tylko dla Węgier, ale i dla europejskiej demokracji. Cieszę się na współpracę na rzecz bezpieczeństwa i dobrobytu naszych obu krajów” – ocenił premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. „Dzisiejszego wieczoru serce Europy bije mocniej na Węgrzech” – zauważyła w pierwszym wpisie Ursula von der Leyen. „Węgry wybrały Europę. Europa zawsze wybierała Węgry. Kraj ten powraca na swoją europejską ścieżkę. Unia staje się silniejsza” – podsumowała w kolejnym tweecie.

Czytaj też:

